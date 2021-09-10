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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية مهرجان الذويقة على مستلزمات المطبخ في المقال التالي
عروض بنده السعودية مهرجان الذويقة ، وداعاً للخوف من الفاتورة ومرحباً بالتوفير داخل عروض هايبر بنده السعودية، فيمكنك الاختيار بين تشكيلة متنوعة من المنتجات والأجهزة المنزلية ومستلزمات المطبخ من أواني واجهزة وغيرها في اسواق بنده بأفضل وأقل الأسعار، وذلك في الفترة الممتدة بين الأربعاء ٨ سبتمبر الموافق ١ صفر حتى الثلاثاء ١٤ سبتمبر الموافق ٧ صفر ١٤٤٣ ه او حتى نفاذ الكمية.
عروض بنده السعودية مهرجان الذويقة على مستلزمات المطبخ
مستلزمات المطبخ لا تنتهي ولكن جودتها وعمرها الافتراضي ينتهي، لذا يجب التأني واختيار أفضل الماركات، ومن أكثرها مبيعا طقم قدور استانلس ستيل من كوركماز ذات العمر الطويل، فعلى الرغم من سعرها المرتفع داخل العروض إلا أنها تتميز بقاعدتها المصنوعة من الحديد التي تساعد على توزيع الحرارة بشكل أفضل، وتجد داخل العرض طقم قدور كوركماز تومبك المكون من 9 قطع، القدر الأول مقاس ١٦ سم، الثاني ٢٠ سم، الثالث ٢٤ سم، قدر قليل الارتفاع ٢٤ سم، ومقلاة ٢٤ سم.
- طقم قدور استانلس ستيل كوركماز تومبك، ٩ قطع، بسعر ٤٢٩ ريال بدلا من ٥٩١ ريال.
- طقم اواني استانلس ستيل من رويال فورد، ١٢ قطعة (٥ قدور بالغطاء+ ملعقة توزيع+ مغرفة)، بسعر ١٣٠ ريال بدلاً من ١٨٦ ريال.
- صينية دائرية غير لاصقة من مستر كوك، بسعر ١٦٥ ريال بدلا من ٢٠٧ ريال.
عروض بنده السعودية أواني الطهي
يقدم هايبر بندة مجموعة متنوعة من العروض على الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ بأسعار ممتازة، فنجد القلايات الهوائية، طاهية الأرز والشوايات وغيرها، ومن أكثرها تميزاً العجانة من شركة سينكور، فهي المصباح السحري لتحضير وعجن مكونات أشهى المأكولات بسرعة وسلاسة، وتأتي بأربع ملحقات لمختلف الأنواع قابلة للإزالة مما يسهل التنظيف، كما تأتي مع وعاء كبير من استانلس ستيل بسعة ٥,٥ لتر، كما أنه آمن تماما لأنه مزود بنظام غلق ممتاز لمنع الانسكاب وحماية للموتور من أي ضرر قد ينتج عن الحرارة الزائدة، كما أن بها أكثر من شكل واحد للحركة لسرعة الخلط.
- عجانة مع وعاء من سينكور، قوة ماتور ٣٦٢٠ وات، بسعر ٣٦٩ ريال بدلا من ٤٤٩ ريال.
- فرن كهربائي مع شواية من جيباس، بسعة ٤٢ لتر، بسعر ٢٣٩ ريال بدلا من ٣٧٩ ريال.
- شواية كهربائية مع غطاء بمقبض من كليك اون، بسعر ١٤٩ ريال بدلا من ١٩٩ ريال.
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