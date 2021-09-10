طريقة عمل كيكة العسل الروسية أو الهاني كيك

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محمد سياف - ابو ظبي - انتشرت في الآونة الأخيرة الحلويات الروسية وعلى رأسها كيكة العسل الروسية أو كما يطلق عليها كيكية الهاني كيك فهي تتميز بانها صحية لإنها تخبز من الدقيق العادي أو من دقيق القمح الكامل ولوجود العسل لذلك قد اتخذت تلك الشهرة الواسعة حتى بدأت العديد من مصانع الحلوى والمخبوزات في صناعتها وعرضها في محلات الحلوى الراقية لمحبي تجربة الحلوى الجديدة.

طريقة عمل كيكة العسل الروسية

المقادير:_ هناك عدة طرق وأطعمة منها بالقرفة ومنها بالشيكولا وغيره من صنع الكيك ومقالنا اليوم عن الكيكة الأصلية الروسية وعن المقادير فهي كالتالي :_

زبدة 200 جرام.

عسل أبيض نصف كوب.

نصف كوب من السكر الناعم.

بيكنج بودر.

ثلاث بيضات.

فانيليا.

ثلاثة أكواب من الدقيق ممكن خلط كوب من دقيق القمح إلى 2 كوب من الدقيق الأبيض.

مكونات حشو الهاني كيك

50 جرام زبدة.

جبن الكريم أو القشدة بحسب الرغبه .

عبوة حليب مكثف محلى.

طريقة الصنع

نضع العسل على الزبدة ونقوم بتذويبهم بواسطة حمام مائي ساخن حتى ونضيف السكر ونبدأ في التقليب حتى يتجانس المكونات تماماً، نقوم بوضع البيض في إناء ونضيف الفانيليا ونبدأ في الخفق الجيد بالمضرب الكهربي أو الكبة، نضيف المكونات السابقة من العسل والسكر والزبد المساح إلى البيض ونبدأ في الخفق مرة أخرى.

نحضر الدقيق ونضع عليه البيكنج بودر ونخلطهم جيداً ونبدأ في إضافة الدقيق إلى المكونات السابقة شيئاً فشيئاً مع التقليب الخفيف حتى نحصل على عجين بدون كلكعة، نصب مكونات الكيكة في اتنين صينية الخبر حتى تتمكني من الكيكة أو للمحترفين في الطبخ على صينية واحدة وبعد الخبز تقوم بالتقطيع على هيئة طبقات، بعد دهن الصينية بالزبد ورش القليل من الدقيق حتى لا تلتصق أو استخدام ورق الزبدة ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تمام النضج.

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الحشو

نحضر كلاً من جبن الكريم والزبدة والحليب المكثف ونقوم بخلطهم جيدا حتى يتجانسو تماماً ثم نحضر الكيكة ونقوم بوضع الحشو إما على طبقة واحدة أو نقوم بتقسيم الكيك إلى طبقات ونضع الحشو وبذلك نكون صنعنا كيكة العسل باحترافية، وصحتين على قلوبكم.