نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض بنده هايبر بالسعودية التخفيضات بنصف السعر على جميع السلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تخفيض حتى نصف السعر، يعتبر متجر هايبر واحد من أفضل المتاجر التي تعمل في المملكة العربية السعودية وتقدم إلى عملائها عروض على المنتجات الغذائية من أفضل الأنواع، تقدم بندم إليكم عروض حصرية بداية من يوم الأربع في كل أسبوع لحين أن تنتهي الكميات ويمكن أن تصل نسبة الخصم لأكثر من 60 على جميع المنتجات المعروضة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم قائمة بالمنتجات التي يتوفر عليها العرض من قبل بندة.

عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية:

يحتوي العرض على تشكيلة من الأطعمة منها الألبان والحلويات والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن وغيرها الكثير من المنتجات وإليكم في السطور الآتية أبرز المنتجات التي يتوفر عليها العرض من بندة:

زود كيك قطع منوعة حبتان، كما يحتوي العروض على كيك فانيليا شرائح، والعروض في هايبر بنده تشمل أيضا على زود كرواسون بالزبدة خمسة حبات، وبصل أحمر، وعرض خاص على الفاكهة وبالأخص الموز، وخوخ سكري، وكمثرا كوسيا، كيوي، وبرتقال عصير، مانجو مصري زبدية.

أجدد عروض هايبر بنده على جميع السلع:

عرض مميز على لحم عجل بلدي بدون عظام، وعرض مميز وخاص على البطاطا الحلوة، قهوة شرري عربي، وهيل زدني حب كيس 200 جم رقم 2، ونكتارين علبة، ولبنة فيرست تشويز، وتنزيل على شبيهة جبن فيتا بالزيتون الأخض، بينما العرض الأخر على جبن 3 بقرات دنماركي بيضاء، وخصم النصف على شبية جبن اسطنبولي صفراء، وزيتون اكورسا أخضر أسباني، وجزر مستورد.

كمون مطحون.

جريب فروت.

كزبرة مطحون.

تمر نبوت سيف فاخر مكبوس.

تمر صقعي مكبوس.

رطب نبوت سيف.

بصل أبيض.

فلفل بارد أخضر.

ثوم شبك.

ليمون.

ليمون شبك.

طماطم شيري.

زيتون سما أسباني أسود جامبو.

المزيد حول هايبر بنده في المملكة العربية السعودية:

هناك المزيد من المنتجات التي توفرها إليكم بندة وجميع المنتجات تتسم بأنها صحية وطازجة ويمكن تناولها في أي وقت، فقط ما عليكم الآن سوى التوجه إلى أقرب فرع من فروع بندة فهي تعمل على مدار الأسبوع ودائماً في انتظاركم لتقدم إليكم أفضل ما لديها من منتجات غذائية أو غير غذائية.