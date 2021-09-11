نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور .. 12 شيء غريب تماماً لا تتوقع أن تجده في قاع البحر تحت الماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من الأشياء المجنونة الموجودة في عمق الماء، سواء كانت حيوانات مفترسة خطيرة أو تسبح بين تكوينات مرجانية، فلا يوجد وقت ممل عندما تتجول في قاع المحيط، لكن هناك بعض الأشياء أكثر جنونًا من غيرها، بعض الأشياء ليست اصلية في المحيط الأزرق، والعديد من الاكتشافات في الأعماق لا علاقة لها بالكائنات البحرية، من المؤكد أن الحياة البحرية رائعة دائمًا ، ولكن على مر السنين، اكتشف الغواصون بعضًا من الأشياء الغريبة تحت الماء والتي سببت صدمة كبيرة.

ستونهنج تحت الماء

وهو من الآثار الصخرية من نوع كرومليش يرجع لعصر ما قبل التاريخ، وقد اكتشف الغواصون ستونهنج تحت الماء في وسط بحيرة ميشيغان، ولا أحد متأكد من ماهيتها أو كيف وصلت إلى هناك، وهذا جعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام.

حديقة النحت

قبالة سواحل كانكون في المكسيك، اكتشفت حديقة منحوتات لا يمكن رؤيتها إلا من قبل الراغبين في الغوص في البحر الكاريبي، ويمكن للغواصين الشجعان فقط الاستمتاع بأعينهم لرؤية أكثر من 500 تمثال.

مدينة قديمة تحت البحر

توجد مدينة تحت الماء في بحيرة Qiandao بالصين، ما يميز هذه المدينة المغمورة أنها تعرضت للغرق مؤخرًا، وذلك لأن البحيرة التي تعيش فيها تم إنشاؤها بواسطة شركة إنشاءات.

عناكب تحت الماء

نعم، هذا صحيح تماماً حيث لا يمكنك حتى الهروب من العناكب في الماء، لان هناك بعض الأنواع تخلق جيوبًا هوائية على شبكاتها حتى تتمكن من التنفس.

الاجتماعات الحكومية

سبق وأن عقد رئيس جزر المالديف محمد نشيد اجتماعا لمجلس الوزراء تحت الماء لمناقشة تغير المناخ وتأثيره على المحيطات.

قطارات

في عام 1985 تم العثور على قاطرات بخارية من خمسينيات القرن التاسع عشر في قاع المحيط، لا أحد يعرف كيف وصلوا إلى هناك، لكن يبدو لي أنه إهدار كبير للمال.

نصب تذكاري

يقع نصب Yonaguni التذكاري في قاع المحيط قبالة ساحل اليابان، ويُعتقد أنه يبلغ من العمر حوالي 5000 عام.

انهار تحت البحر

أنهار تحت الماء؟ نعم ، تتشكل هذه التيارات الغريبة عندما تمتزج المياه المالحة والمياه العذبة.

بقايا أبولو11

تم الكشف مؤخرًا عن محرك أبولو 11 في المحيط الأطلسي بعد أن مول الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس فريقًا للبحث عنه.

فضة الحرب العالمية الثانية

اكتشف باحثون هذه الفضة التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية قبالة سواحل أيرلندا. عثروا على حوالي 61 طنا من المعادن الثمينة في حطام سفينة شحن بريطانية.

مجاري

المجاري سيئة بما يكفي على الأرض، ولكن تم اكتشاف أن هناك أيضًا مجاري في قاع المحيط، المياه والمواد الكيميائية والوقت وسوء الإدارة البيروقراطية هي المسؤولة عن هذه الحفر العملاقة في البر والبحر.

طيور تحت الماء

الغريب هي طيور تغوص في الماء للعثور على فرائسها، وتشارك الطيور الأخرى في سلوك مماثل، ولكن ما يجعل هؤلاء الصيادين الطائرين فريدًا من نوعهم هو أنهم يغوصون حتى عمق 100 قدم تحت السطح.

يبدو أن علم الآثار مثيرًا للاهتمام، ولكن تخيل أنك عالم آثار تحت الماء! سيكون ذلك رائعًا … بصرف النظر عن إمكانية الاصطدام بسمكة قرش تحت الماء.