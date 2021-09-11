شوف تخفيضات أسواق العثيم الأسبوعية تتواصل في تقديم العروض وتستمر ليوم 14 سيتمبر للعام الحالي

تخفيضات أسواق العثيم الأسبوعية، أسواق العثيم ماركت تعد من أشهر الأسواق بالمملكة العربية السعودية، وهي تقدم الكثير من العروض والخصومات على الكثير من السلع بشكل متواصل وتسعي دوما جاهدة على توفير تخفيضات لإرضاء العملاء وليستفادوا من تلك العروض.

تخفيضات أسواق العثيم الأسبوعية

أطلقت أسواق العثيم مجلة يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر وتستمر العروض ليوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع عشر من نفس الشهر، وجاءت تحت شعار العودة إلى المدارس، وشملت العروض بعض المنتجات مثل المأكولات والأدوات المدرسية والمنظفات والمنتجات الورقية والحلويات الشرقية والفواكه.

عروض العثيم على الفواكه والخضراوات والمأكولات

التفاح وهو من أفضل أنواع الفواكه ويمكن الاستفادة منه فيمكن أن يقدم كعصير أو يأكل كما هو وسعره 6.95 ريال.

عرض على الكيوي فيمكن أن يصنع منه العصائر الفريش أو يقدم مهروسا للرضيع ويأتي سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.

وسعر الموز 3.75 ريال، وسعر طماطم شيري 3.95 ريال وسعر البطاطس 4.75 ريال.

تونه حدائق كالفورنيا 170 جرام بسعر 9.95 ريال وهي من أجمل المأكولات الخفيفة وخاصة مع الدايت فهي من المأكولات ذات السعرات الحرارية القليلة.

جبن المراعي كريم ويأتي العرض على عبوتين نصف كيلو ب 19.95، حليب هالي بودرة 1800 جرام بسعر 42.95.

صدور دجاج ساديا وتدخل في الكثير من المأكولات الشهية مثل الشاورما والبانيه وهي بسعر 19.95 ريال.

جبن قريش الوادي وهي من ألذ أنواع الجبن حيث تكون منخفضة السعرات وتدخل بأنظمة تخفيض الوزن وسعر الاثنين كيلو 27.5 ريال.

فلفل أحمر أو أصفر بسعر 8.95 ريال سعودي.

عروض العثيم ماركت على الحلويات والمكسرات

تورتة وسط نصفين نصف كريمة ونصف شكولاته وتكون هدية مناسبة في أعياد الميلاد وفي المناسبات وهي بسعر 39.95 ريال، بالإضافة لحلويات شرقية وسط بسعر 17.50 ريال سعودي.

أربع قطع دوناتس فانسي وهي من افضل الحلويات عند الأطفال والكبار وتكون بمختلف الأطعمة اللذيذة بسعر 7.50 ريال.

عروض العثيم الأسبوعية