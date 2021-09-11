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انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة ام بي سي 3 للأطفال على نايل سات لمشاهدة أقوى أفلام الكرتون وبرامج الأطفال والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - نستعرض سويا متابعينا الكرام اليوم واحد من أهم ترددات قنوات الأطفال في الوطن العربي وهو تردد قناة ام بي سي 3 للاطفال على نايل سات، حيث تعتبر القناة واحدة من أبرز وأهم القنوات المهتمة بالطفل، حيث تعرض القناة يوميا باقة مميزه من أقوى وأفضل أفلام الكرتون، كما تقدم مجموعه مميزة وشيقة من البرامج التليفزيونية الخاصة بالأطفال سواء كان منها البرامج التعليمية أو برامج المسابقات أو البرامج الترفيهية.
تردد قناة ام بي سي 3
لاستقبال تردد قناة MBC3 يمكنكم ضبط التردد من خلال البيانات التالية.
|تردد القناة
|القمر الصناعي
|الترميز
|القطبية
|معامل التصويب
|11475
|نايل سات
|27500
|رأسي
|34
قناة ام بي سي 3
قناة ام بي سي 3 هي واحده من قنوات شبكه MBC السعودية التي تعتبر أحد أنجح الكيانات الإعلامية في الشرق الأوسط، بدأت القناة في العمل منذ عام 2004 بتقديمها لمجموعه من أفلام الكرتون الناطقة باللغة العربية وهو ما ساعد على شهرة القناة ونشرها، ومنذ أن بدأت القناة وهي تعمل على تقديم محتوى هادف للطفل العربي يتمثل في تعليم آداب وقيم مجتمعنا العربي الأمر الذي جعل من تردد قناة ام بي سي 3 محط أنظار العديد والعديد من الأسر والعائلات العربية.
بهذا متابعينا الكرام عبر موقع مصر فايف نكون قد انتهينا من عرض وتقديم تردد قناة ام بي سي 3 للأطفال وسنوافيكم بأي تعديل أو تغير قد يطرأ على تردد القناة في المستقبل فتابعونا.
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