نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير بالسعودية على الجوالات بتخفيضات 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوالات المحمولة في المملكة العربية السعودية، تعتبر جرير من أفضل المتاجر الإلكترونية التي تقدم إليكم أفضل التخفيضات والخصومات التي تزيد نسبتها عن 50%، فتوفر إليكم جرير قائمة تحوي أفضل أنواع الهواتف المحمول من أفضل الماركات وتتبعوا معنا في المقال التالي أفضل عروض جرير على هواتف المحمول.

تعتبر مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية تقدم العديد والكثير من العروض والخصومات لعملائها على الكثير من الأقسام في الأجهزة الكهربائية الكبيرة والأجهزة الكهربائية الصغيرة، كما تقدم العديد من التنزيلات على الجوالات والشاشات الذكية بأنواع كثيرة، واليوم من خلال السطور التالية سوف نعرض عليكم أسعار وأنواع الجوالات المحمولة بجميع الأنواع.

عروض جرير على هواتف المحمول في المملكة العربية السعودية:

كما ذكرنا إليكم أن جرير تقدم عروض على أفضل هواتف المحمول من أفضل الماركات على رأسها أبل وسكاي وورث وهواوي وشاومي وموتورولا وإوبو وفيفو وغيرهم الكثير من الأنواع وإليكم في السطور الآتية أفضل عروض جري على هواتف المحمول:

هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3 سعة 256 جيجا بايت.

سامسونج جالكسي زد فولد 3 سعة 256 جيجا بايت بسعر 6799 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي زد فليب 3 بسعة 256 جيجا بايت بسعر 3999 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي زد فليب بسعة 256 جيجا بايت.

هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 3 بسعة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

سامسونج جالكسي اس متوفر باللون الأزرق.

تيلو جامز لجيون فون دول بسعة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

تيلو جامز لجيون فون دول بسعة 256 جيجا بايت.

أبل أيفون 12 برو ماكس لون أسود بسعة 256 جيجا بايت.

سامسونج اس 20 إف إي.

أيفون 12 برو ماكس بسعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

هواوي ميت 40 برو بسعة 256 جيجا بايت اسود الجيل الخامس.

سامسونج جالكسي زد فليب بسعة 182 جيجا بايت وهو من الجيل الخامس.

هواوي ميت 4 برو سعة 256 جيجا بايت فضي الجيل الخامس.

أبل أيفون 12 ميتي بسعة 64 جيجا بايت أسود الجيل الخامس.

أقوى عروض جرير على الجوالات المحمولة في المملكة العربية السعودية:

أبل أيفون 12 سعة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض الجيل الخامس.

أبل أيفون 12 بسعة 64 جيجا بايت بنفسجي الجيل الخامس.

أبل أيفون 12 سعة 64 جيجا بايت أسود الجيل الخامس.

أبل أيفون 12 ميني سعة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.

أبل أيفون 12 ميني بسعة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر الجيل الخامس.

أبل أيفون 12 ميني بسعة 64 جيجا بايت بنفسجي الجيل الخامس.

سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة تخزينية 512 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

أقوى تخفيضات بمكتبة جرير على الجوالات المحمولة:

تقدم مكتبة جرير أقوى العروض المميزة في جميع الفروع بالمملكة العربية السعودية لجميع العملاء، وتلك العروض سنوضح من خلال السطور التالية بالتفصيل:

عرض خاص على هاتف سامسونج جالكسي اية 52، وأن الذاكرة الداخلية للهاتف بدعم 128 جيجا بايت، والكاميرا نقية والخصم في مكتبة جرير على الهاتف 55%.