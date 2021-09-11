نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني السعودي 91 : مجلة عروض بنده السعودية وتخفيضات مميزة تصل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 91 تتضمنها عروض بنده السعودية. وستكون مليئة بالمفاجئات من الوقت الحالي، وحتي يوم 23 من الشهر الجاري، ونوفر لكم الآن العروض المتوفرة من بنده منذ يوم 11 سبتمبر الموافق 4 من صفر الحالي. وتستمر لمدة أسبوع، وسيمكن لكل محبي العروض والهدايا. الحصول علي كثير من المزايا والأمور الجميلة خلال هذه الفترة، ويمكننا الحصول علي هذه العروض وفق القائمة المرفقة إليكم الآن.

مجلة عروض بنده السعودية 2021

عروض اليوم الوطني 91 من بندة، نوفرها لكم الآن حيث سيكون أسبوع ملئ بالتوفير، والمكونات المميزة، حيث تتوفر بيكنج باودر جرينز – 100جم . ثم تجدون ضمن عروض بنده كذلك بسكويت نستله نسكويك بكريمة الحليب – 56جم – عبوة من 12. وأيضا كنور صوص اللحم البني – 40جم . وثم كذلك كنور مرقة خضراوات – 8 مكعبات. ونتعرف علي مجموعة الروض من خلال المجلة التالية.

يتوفر ضمن العروض المتوفرة في كافة الفروع كما أرفقنا بالصور، وتفصيلياً نستكملها معكم. حيث تتضمن بسكويت الشوفان الذهبي مكفيتيز دايجستف – 28.6 جم . وهناك كاتشب هاينز – 513جم . ولكن كذلك فاصوليا حمراء من امريكانا – 400 جم . وثم كذلك هاريبو جيلى فاني ميكس – 80 جم . وأيضا كذلك شيكولاتة جالكسي فلوتس – 22.5جم – عبوة من 12 .

عروض اليوم الوطني السعودي من بنده

تتوفر الكثير من العروض لليوم الوطني، وذلك لمختلف المناطق ومختلف المنافذ التي تقوم بتغطية ما يهم الجمهور، وتفصيلياً نجد بعض العروض الخاصة بالمطبخ كالآتي:

نستله كوفي ميت مبيض قهوة – 170جم .

نوتيلا جو استيك 52ج .

تيميز حبوب شوكو بوبس – 250جم .

فرسكا ويفر شوكولاتة – 28جم .

ميني كرواسون مولتو بالشوكولاتة وكريمة البندق – 56 جم .

هاريبو حلوى بالتوت – 80 جم . وثم كذلك مايونيز لايت هاينز – 310جم .

تونة قطع سهلة الفتح من توناتو – 140 جم .

لبن بودرة كامل الدسم من ميرو – 450جم.

كافة هذه العروض، يمكن الحصول عليها خلال ساعات العمل المذكورة بفروع بندة في المملكة العربية السعودية، وستظل العروض مستمرة وتحتوي علي الكثير من المزايا خلال الفترة المقبلة لتغطية تخفيضات اليوم الوطني السعودي 2021 لكل محبي العروض، وسنتابع معكم من خلال ’’ثقفني’’ كافة العروض بمختلف المنافذ وكل الفروع التي توفر ذلك. وتستمر حتي يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.

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