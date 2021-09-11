شوف خصومات وعروض العثيم السعودية اليوم وعروض خاصة وخصومات كبرى

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية من أهم العروض والخصومات المتوفرة في السوق حيث تحتوي العروض على الكثير من المنتجات سواء كانت غذائية أو غير ذلك ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أهم العروض المتوفرة إليكم من العثيم.

عروض أسواق العثيم السعودية

توفر إليكم العثيم العروض على مختلف المنتجات التي من أهمها فول هالي مدمس وخوخ سكري وهيل زينا أخضر برطمان 250 جرام ورمان يمنى ورطب منفي ولحم حاشي بدون عظم وكرواسون بالزبدة ميني 10 حبة وكعك أصابع طويلة وحلويات شرقية فاخرة وكوكيز الشوكولاتة ديلوكس وحليب هالي سائل 170 جرام ويفر سفوري شوكولاتة رول 2 *130 جرام.

عروض أسواق العثيم

يحتوي العرض على مربي فيكتو كرز 380 جرام وطحينة هالي سائل 500 جرام وأرز نوفا أروز كمولينا خمسة كيلوجرام وأرز فيكتو أبيض بسمتي 5 كيلو جرام ويحتوي العرض أيضاً على مطهر أرضيات ركس ليمون 3لتر وبهارات إسناد بروستد 240 جرام وجبن نادك موزاريلا مبشور 500 جرام.

عروض أسواق العثيم السعودية الجديدة

يشمل عرض العثيم على نكتار نادك مشكل توت وفواكه لتر ونصف كما يحتوي على مايونيز قودي 964 مل، بالإضافة لكوفيك موكا مثلجة 10*24 جرام، يشمل العرض على فيكتو خضار مشكل لاتينا 400 جرام وبطاطس هالي شرائح كيلو جرام.

عروض أسواق العثيم اليوم

عروض العثيم كثيرة ولا تتوقف عند حد فتعمل العثيم من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتحديد الفقراء الذي لم يكن لديهم إمكانية في الشراء، فالخصومات في المملكة العربية السعودية تزيد نسبتها عن 50%، فمهما كان المنتج الذي ترغبون في شراء سواء كان غذائي أو غير ذلك يمكنكم التوجه إلى أقرب فرع من العثيم وستحصلون على جميع مستلزماتكم.

عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

يشمل العرض على بطاطس لامب وستون أصيلة ومفروم دجاج 400 جرام وجبن أنكور كيم وتونة بليمز خفيف وكورن كلوقز سبيشال فواكه 375 جرام وزيت زيتون عافية بكر عضوي 500 مل وزيت شمس دوار الشمس 2*1.5 لتر، يشمل العض أيضاً على شوكولاتة إم أند أمز كسبي وأرز العائلة بسمتي أبيض وغيرهم الكثير من المنتجات.