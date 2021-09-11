شوف عروض جرير اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% على الشاشات والجوال

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عروض جرير في السعودية، شركة جرير في المملكة العربية السعودية من الشركات الكبيرة المميزة التي تقوم ببيع مجموعة كبيرة من الأدوات المكتبية والمدرسية ومستلزمات الدراسة المختلفة، بالإضافة إلى وجود قسم خاص بالإلكترونيات وجميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة المختلفة والحديثة، وتقوم شركة جرير بعمل عروض على هذه الأقسام.
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عروض جرير الأسبوعية
تعمل شركة على تقديم مستوى مميز وعالي من الخدمات لكل العملاء في جميع فروع الشركة، حيث تسعى شركة جرير إلى التوسع والتطور بشكل مستمر، لذلك تقوم شركة جرير بضم أقسام جديدة كل فترة إلى فروعها، بالإضافة إلى قيام شركة جرير بتقديم باقة من أفضل العروض في السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
حيث تسعى الشركة لتضم هذه العروض مجموعة كبيرة من المنتجات والأدوات المكتبية المختلفة التي يحتاج إليها العملاء بشكل مستمر.
ينتظر الكثير من العملاء عروض شركة جرير على الإلكترونيات، حيث تقوم شركة جرير بعمل عروض على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وكل أجهزة الكمبيوتر الموجودة في فروع الشركة، لذلك يرغب الكثير من الأشخاص من الاستفادة من هذه الخصومات.
خصومات جرير الأسبوعية
- عروض جرير اليوم بلغ سعر جهاز ام اس اي انفينت اكس ثماني النواة وكمبيوتر ألعاب ١٣٤٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٥٩٩٩ ريال سعودي.
- تخفيضات جرير بلغ سعر جهاز ريزر بليد ١٥ كمبيوتر محمول ١١١٩٩ ريال سعودي.
- تنزيلات جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر لينوفو ليجن سي سفن للألعاب الإلكترونية ٩٤٩٩ ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز ايسر نيترو فايف كمبيوتر محمول للألعاب ٤٣٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٨٩٩ ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز إم أس أي ليوبارد كمبيوتر محمول للألعاب ٧٢٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٢٩٩ ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز اتش بي اومن كمبيوتر محمول للألعاب ٦١٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٠٩٩ ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز كمبيوتر ديل ايلين وير ام ١٥ ري تو كمبيوتر محمول ١٠٩٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١٦٩٩ ريال سعودي.
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