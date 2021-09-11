شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات من 10 وحتي 70% على جميع المنتجات لنهاية سبتمبر

عروض اكسترا في السعودية، شركة اكسترا واحدة من أكثر الشركات المشهورة في المملكة العربية السعودية، هذه الشركة التي تقوم بعمل مجموعة من العروض الأسبوعية المختلفة لكل العملاء في كل نواحي المملكة، حيث تتخصص هذه الشركة في بيع جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات الحديثة والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى قيام الشركة بضم أقسام جديدة مثل أجهزة المنزل الحديثة.

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عروض اكسترا في السعودية

شركة اكسترا من أكثر الشركات المميزة التي تقدم أجهزة كهربائية حديثة لكل عملائها لذلك تعتبر هذه الشركة الأشهر في هذا المجال بالإضافة إلى قيام الشركة بتنظيم مجموعة من العروض الأسبوعية المختلفة لكل عملائها في كل فروع الشركة، هذه العروض تشمل كل الأقسام المتاحة في الفروع والكثير من الأجهزة الكهربائية المختلفة والإلكترونيات التي يبحث عنها العملاء.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا بلغ سعر برنسيس كاوية بخار للملابس 1500 وات 249 ريال سعودي بدلاً من سعر 378 ريال سعودي. بلغ سعر فيليبس كاوية بخار 2100 وات لون أزرق للملابس 129 ريال سعودي بدلاً من سعر 179 ريال سعودي. بلغ سعر كلاس مكواة البخارية للملابس تحكم 4 خطوات 1800 وات 389 ريال سعودي بدلاً من سعر 519 ريال سعودي. بلغ سعر ستيم ون مكواة ملابس محمولة 1600 وات لون أسود 279 ريال سعودي بدلاً من سعر 369 ريال سعودي. بلغ سعر برنسيس مكواة ضغط 40 بوصة 1249 ريال سعودي بدلاً من سعر 1649 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليوم