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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام فقط خصم يصل ل 55% ألحق التخفيضات في المقال التالي
عروض العثيم في السعودية، شركة العثيم من أكثر الشركات المعروفة في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم شركة العثيم بتقديم مجموعة مميزة من العروض المختلفة الأسبوعية لكل العملاء في كل فروع الشركة، هذه العروض التي تشمل جميع منتجات العثيم الغذائية والسلع الاستهلاكية المختلفة بالإضافة إلى الإلكترونيات والهواتف المحمولة المختلفة التي يتم بيعها في الشركة.
عروض العثيم الاثنين
شركة العثيم من أكثر الشركات التي يثق بها العملاء، كما تمتلك شركة العثيم مجموعة من الفروع في كل أنحاء المملكة لتسهيل وصول العملاء إليها وقامت شركة العثيم بتأسيس موقع إلكتروني خاص بها، هذا الموقع الذي يضم مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية والسلع التي يحتاج إليها العملاء بالإضافة إلى الهواتف المحمولة والإلكترونيات التي يتم بيعها في الفروع.
من الممكن أن يقوم كل عميل بطلب هذه المنتجات من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة كما من الممكن أن يتم الاستفادة من هذه العروض التي يتم عرضها في الفروع من خلال هذا الموقع الإلكتروني.
عروض العثيم الأسبوعية
- خصومات العثيم غلاية ماء فيليبس 1.7 لتر 70 ريال سعودي بدلاً من سعر 90 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم قطاعة خضار كينوود 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 118 ريال سعودي.
- سخان سندوتش بانيكس 49 ريال سعودي بدلاً من سعر 90 ريال سعودي.
- طقم قدور بامكو مستر كوك 15 قطعة 300 ريال سعودي بدلاً من سعر 350 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم
- عروض العثيم اليوم مقلاة رويال فورد عميقة 35 ريال سعودي بدلاً من سعر 66 ريال سعودي.
- خصومات العثيم قدر ضغط مستر كوك 85 ريال سعودي بدلاً من سعر 120 ريال سعودي.
- طقم صواني فرن مستر كوك جرانيت 65 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال سعودي.
- جهاز تمرين كمال الأجسام 50 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال سعودي.
- فحم بليز طويل الأمد 26 ريال سعودي بدلاً من سعر 36 ريال سعودي.
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