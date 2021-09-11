نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية ضبط قناة عين التعليمية على القمر الصناعى نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الماضية التي كانت تمر بها المملكة العربية السعودية ،من أزمة صحية عام 1442، أطلق وزير التعليم السعودي ،عدة قرارات من أهم هذه القرارات ،هو التعليم الإلكتروني، وذلك عن طريق ضبط تردد قناة عين التعليمية على القمر الصناعي النايل سات ،والعرب سات ،بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية الرسمية فى المملكة العربية السعودية ،مثل منصة مدرستي،ونظام نور ،ونظام فارس التعليمي،وكل هذا من أجل عمل جميع خدمات التعليم عبر المنصات الإلكترونية ،دون الحاجة إلى زيارة الإدارة التعليمية ،أو زيارة مقر وزارة التعليم السعودي،وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كيفية ضبط تردد قناة عين التعليمية السعودية على النايل سات

يمكنك الأن الحصول علي قنوات عين التعليمية السعودية والتي يبلغ عددها ١٢ قناة تقريبا، وهي لجميع المراحل الدراسية المختلفة، منها الإبتدائية ،والمتوسطة ،وذلك عبر القمر الصناعي النايل سات ،بضبط التردد التالى على أجهزة الإستقبال.

تردد قناة عين التعليمية على القمر الصناعي عرب سات

هذا وقد أضافة ،مجموعة قنوات عين التعليمية السعودية ،بث قنواتها عن طريق القمر الصناعي عرب سات ،وذلك من أجل تسهيل عملية الوصول إلى القنوات المختلفة ،في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ،وذلك لجميع المراحل التعليمية ، ويمكن ضبط تردد القنوات على القمر الصناعي عرب سات بإتباع الأتي:

التردد هو: 12437

الإستقطاب:عمودي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

بالإضافة إلى أن قناة عين التعليمية السعودية ،تمتلك على منصة التواصل الإجتماعي يوتيوب ،قناة تبث من خلالها جميع الدروس التعليمية ،ويمكن الدخول إلى هذه القناة ،وذلك من خلال فتح صفحة موقع التواصل الإجتماعي يوتيوب الرسمية، ثم البحث عن قناة عين التعليمية السعودية ،وبعد ذلك يمكنك تفعيل الإشتراك ،من أجل أن تصل إلى جميع الإشعارات الخاصة بالدروس لجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية ،والجدير بالذكر ،أن وزارة التعليم السعودي تبذل أقصى جهدها في الإرتقاء بالمستوى التعليمي في المملكة العربية السعودية ،وتحسين جودة التعليم ،في ظل أزمة صحية عالمية ،وعي انتشار فيروس كورونا المستجد ،فإن الوزارة التعليمية السعودية ،تسعي إلي وجود بدائل للحد للتعليم ،دون الذهاب إلى المدارس ،أو الإدارة التعليمية ،أو مقر وزارة التعليم السعودي ،ونحن موقع ثقفني نشكر وزارة التعليم السعودي ،على هذه الخدمات التي تقدمها.