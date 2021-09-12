تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبوظبي 2021 على نايل سات وجدول مواعيد جميع برامج الأحد

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محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبوظبي الوثائقية على نايل سات بات من أكثر ترددات القنوات الفضائية بحثا في الفترة الأخيرة، حيث تهتم القناة بتقديم الأفلام الوثائقية في العديد من المجالات المختلفة، فمنها ما يهتم بالحياة البرية ومنها ما يهتم بالعلوم وغيرها يهتم بالفضاء، هذا التنوع المشهود في المحتوى المقدم عبر تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبوظبي جعل منها محل بحث واهتمام مستمر للعديد والعديد من المشاهدين في الوطن العربي، في هذا المقال سنعرض لكم متابعينا تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبوظبي 2021 على نايل سات فتابعونا.

تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبوظبي

تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصويب 11226 نايل سات أفقي 27500 3/4

قناة ناشونال جيوجرافيك أبوظبي

بدأت قناة ناشونال جيوجرافيك أبوظبي في العمل منذ أكثر من عشرة أعوام وتحديدا في عام 2009، وطوال هذه الفترة وتقدم القناة العديد من الأفلام الوثائقية المميزة والهادفة، ولعل هذا المحتوى الفريد الذي تقدمه القناة هوا ما منحها هذه الشعبية الكبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي، حيث تقدم القناة عدد كبير من الأفلام الوثائقية في العديد من المجالات المختلفة مثل الفضاء والحياة البرية، كما تقدم عدد من الأفلام المهتمة بحالة الطقس وغيرها مهتم بأمور الطيران ها التنوع الكبير ساعد القناة بشكل كبير على تكوين هذه الشعبية الكبيرة طوال الفترات الماضية.

أفلام ناشونال جيوجرافيك أبوظبي

من أهم الأفلام التي تعرض حاليا عبر تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبوظبي الفيلم الوثائقي مسجون في الغربة وهو يحكي عن قصص بعض المجرمين بعد أن تم إلقاء القبض عليهم إيداعهم في السجون لتلقي العقوبات، كما تعرض القناة أيضا الفيلم الوثائقي المميز كنوز مصر المفقودة، وهوا واحد من أفضل الأفلام الوثائقية التي تقدمها القناة حاليا حيث يوثق الفيلم عمليات البحث والتنقيب عن الآثار المصرية التي يقوم بها مجموعة من أشهر علماء الآثار في العالم ويعرض الفيلم كل ثلاثاء في العاشرة مساءا بتوقيت السعودية.

جدول مواعيد اليوم

نستعرض سويا فيما يلي بيان بمواعيد جميع الأفلام الوثائقية التي ستقدم عبر تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبوظبي اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر