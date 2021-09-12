شوف عروض اكسترا اكسسوارات جوال المملكة السعودية

عروض اكسترا اكسسوارات جوال ، لعشاق الجوالات واكسسوارات الجوال نقدم لكم سلسلة عروض بلا حدود المقدمة من أكبر وأشهر مواقع المملكة السعودية موقع اكسترا المتخصص في كافة أنواع الجوالات وجميع منتجات التكنولوجيا التابعة لأكبر وأشهر الشركات والماركت العالمية

عروض اكسترا اكسسوارات جوال

كما يعتبر موقع اكسترا الموقع الأكثر اعتمادا لجميع المستهلكين في المملكة والذي تخطي عددهم 12 مليون متسوق، يتضمن المقال جميع عروض اكسسوارات الجوال والمتاحة في متاجر اكسترا المنتشرة في كافة أراضي المملكة السعودية.

أبل إيربودز برو.

تأتي الإيربودز باللون الأبيض الجذاب وعدد كبير من المميزات أهمها:

وأنها مضادة للعرق والماء.

الاتصال اللاسلكي والسريع بالجوال.

وتلغي الضوضاء الخارجية للحصول على صوت مرتفع دون أي ضجيج.

تصميم مميز وجذاب والرؤوس مصنوعة من السليكون الناعم بالإضافة إلى انسيابية الشكل.

ونقاء الصوت والتواصل مع الأخرين بكل سهولة ويسر.

ومتوفرة بثلاث أحجام لتناسب حجم الأذان بالإضافة إلى الحصول على علبة الشحن اللاسلكي أغتنم الفرصة وقم بشرائها الأن من أقرب فروع اكسترا أو من خلال موقع اكسترا الإلكتروني بسعر 1199 ريال سعودي، وخدمة توصيل مجانية إلى أي مكان في المملكة.

سامسونج جالاكسي وتش 3.

تعد سامسونج جالاكسي وتش 3 أحد أكثر الساعات الذكية تتطورًا حيث تأتي الساعة باللون الذهبي الفريد وعدد كبير من المميزات:

تأتي الساعة بنظام تشغيل Tizen 5.5 وشاشة 1.6 بوصة وتعمل من خلال اللمس.

وتتميز السماعة بوجود ذاكرة داخلية 8 جيجا رام ومعالج ثنائي النواة.

بلوتوث V5.0.

التصميم الفريد للساعة وتدعميها بحواف دوارة تسهل عملية التنقل بين التطبيقات.

والساعة متاحة في موقع ومتاجر اكسترا بسعر 1299 ريال سعودي عوضًا عن 1699 ريال، بادر الأن بشراء الساعة وفر 400 ريال وتوصيل مجاني إلى باب منزلك.

أنكر ساوند كور، مكبر صوت محمول، أسود.

يتمتع مكبر صوت أنكر ساوند بمميزات عديدة منها:

شكله الجذاب وخفة وزنة في الحمل والتنقل.

وتشغيل المقاطع الصوتية المفضلة لك بصوت مرتفع وواضح دون تشويش.

الصوت الواضح والنقي والتصميم المميز صغير الحجم.

ومتوفر في موقع اكسترا الإلكتروني والمتاجر التابعة لاكسترا بسعر 719 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال خصم 10% وخدمة الشحن مجانًا.

عروض اكسترا اكسسوارات جوال جووي بنك الطاقة، أسود.

يتميز بنك الطاقة المتنقل المقدم من جووي بمميزات عديدة ومتنوعة منها: