شوف عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية تصلل 45% وحتي نهاية شهر سبتمبر ألحق العرض

عروض اكسترا في السعودية، تقوم شركة اكسترا لبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة والهواتف المحمولة بعمل قائمة من العروض الأسبوعية المختلفة لكل العملاء في كل فروع الشركة، هذه العروض التي يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة أو من خلال فروع شركة اكسترا في المملكة، حيث تمتلك شركة اكسترا عدد كبير من الفروع.

عروض اكسترا في السعودية

سلسلة فروع شركة اكسترا تضم عشرات الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة والهواتف المحمولة وكل أجهزة الكمبيوتر التي يبحث عنها العملاء في كل مكان.

كما تسعى شركة اكسترا إلى ضم أقسام جديدة إلى فروعها كل فترة تشمل أجهزة المنزل الحديث، وتقوم شركة اكسترا بضم هذه الأقسام إلى قائمة العروض التي تقوم الشركة بالإعلان عنها كل فترة في الفروع الخاصة بها.

عروض شركة اكسترا تعتبر الأشهر على الإطلاق في المملكة والتي ينتظرها عدد كبير من العملاء للاستفادة منها والحصول على الخصومات التي يتم عرضها على جميع أجهزة اكسترا بالإضافة إلى الأجهزة التي يتم تصنيعها في مصانع اكسترا.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا ثلاجة هيتاشي 22 قدم انفرتر اسود زجاجي 4599 ريال سعودي بدلاً من سعر 6699 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا جهاز هايسنس ثلاجة باب جانب باب 17 قدم بخار لون ذهبي 3599 ريال سعودي بدلاً من سعر 4999 ريال سعودي.

ثلاجة باناسونيك باب جانب باب 18 قدم انفرتر رمادي 3539 ريال سعودي بدلاً من سعر 4829 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا