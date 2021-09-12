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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية تصلل 45% وحتي نهاية شهر سبتمبر ألحق العرض في المقال التالي
عروض اكسترا في السعودية، تقوم شركة اكسترا لبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة والهواتف المحمولة بعمل قائمة من العروض الأسبوعية المختلفة لكل العملاء في كل فروع الشركة، هذه العروض التي يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة أو من خلال فروع شركة اكسترا في المملكة، حيث تمتلك شركة اكسترا عدد كبير من الفروع.
عروض اكسترا في السعودية
سلسلة فروع شركة اكسترا تضم عشرات الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة والهواتف المحمولة وكل أجهزة الكمبيوتر التي يبحث عنها العملاء في كل مكان.
كما تسعى شركة اكسترا إلى ضم أقسام جديدة إلى فروعها كل فترة تشمل أجهزة المنزل الحديث، وتقوم شركة اكسترا بضم هذه الأقسام إلى قائمة العروض التي تقوم الشركة بالإعلان عنها كل فترة في الفروع الخاصة بها.
عروض شركة اكسترا تعتبر الأشهر على الإطلاق في المملكة والتي ينتظرها عدد كبير من العملاء للاستفادة منها والحصول على الخصومات التي يتم عرضها على جميع أجهزة اكسترا بالإضافة إلى الأجهزة التي يتم تصنيعها في مصانع اكسترا.
عروض اكسترا الأسبوعية
- خصومات اكسترا ثلاجة هيتاشي 22 قدم انفرتر اسود زجاجي 4599 ريال سعودي بدلاً من سعر 6699 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا جهاز هايسنس ثلاجة باب جانب باب 17 قدم بخار لون ذهبي 3599 ريال سعودي بدلاً من سعر 4999 ريال سعودي.
- ثلاجة باناسونيك باب جانب باب 18 قدم انفرتر رمادي 3539 ريال سعودي بدلاً من سعر 4829 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا
- عروض اكسترا اليوم ثلاجة ال جي ثلاجة 17 قدم لينير كمبروسير لون فضي 3499 ريال سعودي بدلاً من سعر 5249 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا ثلاجة ال جي 19 قدم بخار إنفيرتر ستانلس ستيل 3799 ريال سعودي بدلاً من سعر 6549 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا ثلاجة ال جى 18 قدم كمبريسور لينير بخار لون فضي 3699 ريال سعودي بدلاً من سعر 5599 ريال سعودي.
- ثلاجة ال جي باب جنب باب 21 قدم لون رمادي 4999 ريال سعودي بدلاً من سعر 7399 ريال سعودي.
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