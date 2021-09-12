شوف عروض اليوم الوطني السعودي ال 91 على السيارات المستمر حتى نهاية سبتمبر

عروض اليوم الوطني على السيارات ينتظر المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ذكري اليوم الوطني للاحتفال والتمتع بالمزيد من العروض والخصومات المقدمة لهذه المناسبة حيث تقوم المحلات التجارية وكافة الأنشطة بتقديم عروض على منتجاتها تعبيراً منهم عن امتنانهم وحبهم لوطنهم الغالي لذلك يفضل الناس الشراء في تلك الفترة للحصول على أفضل العروض ومن الأشياء التي ينتظر الجميع نزول عروض عليها هي السيارات حيث يترقب الناس موعد اليوم الوطني السعودي ال 91 لشراء المزيد من الأشياء التي يتمنون شرائها بأقل الأسعار ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أفضل وأقوى عروض اليوم الوطني السعودي على مختلف أنواع السيارات الموجودة بالمملكة.

عروض اليوم الوطني السعودي ال 91 على السيارات

تقدم صالات ومعارض السيارات المختلفة في المملكة عروض كبيرة على عدد من أنواع السيارات وذلك لتهنئة الوطن والمواطنين بتلك المناسبة الكبيرة وفي السطور التالية سوف نوضح لكم أقوي تلك العروض.

عروض مجموعة صالح للسيارات

تقدم مجموعة صالح سيارة شيفرولية كابتيفا PREMIER بأحدث موديل 2022 وتتمتع السيارة بوجود مساحة فسيحة كما أنها مزودة بالعديد من الخدمات الذكية التي تناسب احتياجاتك بالإضافة إلى عازل حراري بضمان عازل حراري بضمان عشر سنوات.

سيارة شيري Tiggo 7Pro Comfort موديل 2021 ضمان الوكيل لست سنوات او 200 ألف كيلومتر مع عازل حراري بضمان عشر سنوات مجاناً.

سيارة هوندا أكورد LX SPORT موديل 2021 مع صيانة مجانية لمدة ثلاثة سنوات أو حتي 60 ألف كيلومتر.

سيارة شيفروليه تاهو LS موديل 2021 مع ضمان يصل إلى ثمانية سنوات أو حتي نصف مليون.

عروض الفلاح للسيارات

سيارة نيسان باترول بلاتينيوم V6 موديل 2021 وجاءت بعرض أن يقوم المشتري بدفع خمسون بالمائة من قيمة السيارة والخمسون بالمائة المتبقية بعد سنتين بدون هامش ربح مع ضمان يصل إلى سبع سنوات أو حتي مليون كيلومتر.

سيارة جيب لكزس LX 570 SS موديل 2021 ادفع نصف الثمن والنصف الباقي على سنتين وبدون هامش ربح وبضمان حتى عشر سنوات.

وبهذا نكون قد قدمنا لكم بعض الخصومات في اليوم الوطني السعودي الخاص بالسيارات من شركة الفلاح للسيارات ومجموعة صالح للسيارات.