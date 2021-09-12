شوف أجدد عروض لولو هايبر ماركت اليوم المميزة والمختلفة بخصومات هائلة لا تفوت LULU

عروض لولو هايبر ماركت اليوم تقدم خصومات مميزة لن تجدها في أي مكان. حيث أنها في هذا العرض الجديد تقدم مجموعة جديدة ومختلفة من المنتجات المتنوعة والحصرية في جميع متاجرها. بالإضافة لذلك تقدم منتجاتها بأسعار مذهلة لتنال رضا عملائها سواء كانوا عملاء جدد أو عملاء قدام لها، فهي تستمر بعرض أكبر وأقوى مجموعة من معروضاتها كل فترة. في هذا المقال سنتعرف على مجموعة هائلة من العروض المقدمة بأسعار نارية لن تفوتها أبداً.

أجدد عروض لولو هايبر ماركت الهائلة على مختلف السلع الغذائية

يقدم لولو مجموعة متنوعة من السلع الغذائية تتمثل في اللحوم والأسماك الطازجة، والأكلات الجاهزة الرائعة.

اشتري قطع لحم الضأن الهندي، فهي مقطعة جاهزة للاستخدام السريع في الشوي بكل سهولة. الكيلو بسعر 51.90 ريال بدلاً من 63.95 ريال، ووفر 12 ريال.

لمحبي السمان اللذيذ، احصلي على خصم 7 ريال عند شراء كيلو من السمان الطازج. بسعر 15.90 ريال بدلاً من 22.95 ريال سعودي.

خصم 5 ريال على كيلو من السمك البلطي، بسعر 21.90 ريال بدلاً من 26.95 ريال سعودي.

لمحبي الدجاج المشوي، احصل على وجبة دجاج مشاوي كومبو، فهذه الوجبة تحتوي على نصف دجاج مشوي، وخبز، وسلطة، ومعجون الثوم، والكاتشب، وبطاطس. بسعر مميز 11.90 ريال بدلاً من 16.40 ريال سعودي.

بلح الشام الكيلو بسعر 19.90 ريال بدلاً من 29.70 ريال، ووفر 10 ريال.

احصل على بيتزا حجم وسط، بطعم الدجاج، سعر 2 حبة 5.90 ريال بدلاً من 8.50 ريال سعودي.

أقوى تخفيضات لولو هايبر النارية على أجهزة اللابتوب والتاب

يقوم LULU Hyper بعرض مجموعة من الأجهزة الإلكترونية مثل اللابتوب والتاب.

خصم 100 ريال على لابتوب اسوس نوت بوك، بمعالج كو اي 3، بذاكرة عشوائية مساحتها 4 جيجا بايت رام. بينما مساحة قرص التخزين 128 جيجا بايت اس اس دي، وشاشة عرض مقاسها15.60 بوصة، ويعمل بنظام ويندوز 10. بسعر 2099 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي.

احصل على خصم 100 ريال على لينوفو تاب أم 7، يمتلك شاشة مقاها 7 بوصة، ومساحة داخلية 32 جيجا بايت. ورام بمساحة 2 جيجا بايت، ودقة الكاميرا الأمامية والخلفية 2 ميجا بكسل. بسعر 399 ريال بدلاً من 499 ريال سعودي.

خصومات LULU Hyprer المذهلة على الأجهزة الكهربائية