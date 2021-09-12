نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف شقق للبيع والايجار في جدة بأفضل سعر ومساحات متنوعة في حراج العقارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شقق للبيع والايجار في جدة بأفضل سعر ومساحات متنوعة في حراج العقارات، نبدأ معكم اليوم أعزائي زوار موقع ثقفني سلسلة اخبارية جديدة حول أرخص أسعار الشقق المتاحة للبيع والإيجار في الحراج. سوف تتضمن تلك التغطية الإخبارية أرخص أسعار العقارات وأفضل المساحات في مختلف مدن المملكة. في موضوعنا اليوم سوف نضع أمامك آخر عروض حراج العقارات في الأحياء المختلفة بمدينة جدة، والتي تتضمن مجموعة من الشقق المتاحة للبيع والإيجار مع مساحات متنوعة وأسعار معقولة بحيث تناسب العوائل والأفراد.

شقق للبيع بأفضل سعر حراج العقارات

تتوفر شقة للبيع في جدة بشارع فلسطين مساحتها 100 متر مربع بسعر 295 ألف ريال، تحتوي الشقة على عدد 3 غرف و2 دورة مياه بالاضافة إلى صالة كبيرة ومطبخ، إلى جانب وجود اتحاد ملاك للحفاظ على المبنى وتوافر ضمانات شاملة وخزانات مستقلة، حيث تتوفر ضمانات لما بعد البيع على السباكة والكهرباء والهيكل الخرساني. تتوفر أيضاً شقة في الدور الرابع بواجهة غربية للبيع في شارع السامر بحي الواحة في جدة، تحتوي الشقة على أكثر من 5 غرف نوم و3 دورات مياه وصالة كبيرة ومطبخ، مساحة الشقة 152 متر وسعرها 490 ألف ريال.

تتوفر شقتين تشطيب فاخر للبيع في حي المروة بمدينة جدة، الشقة الأولى مساحتها 105 متر مربع تحتوي على عدد 3 غرف و2 دورة مياه وصالة ومطبخ، بالاضافة إلى خزان مستقل سفلي وعلوي وموقف خاص بالشقة مع إمكانية توفير غرفة للسائق حسب الطلب، سعر الشقة 330 ألف ريال مع العلم أن هناك ضمان على السباكة والكهرباء وعداد كهرباء خاص بالشقة. الشقة الثانية مساحتها أكبر 131 متر مربع وسعرها 525 ألف ريال، وتحتوي على 4 غرف وغرفة للسائق وخزان علوي وسفلي، بالاضافة إلى عدد 2 دورة مياه وموقف خاص.

شقق للإيجار في جدة

نتوجه معكم بتقريرنا إلى عروض الشقق المفروشة المتاحة للايجار الشهري في جدة والمعروضة على حراج العقارات، ففي حي المروة مخطط الحرمين يوجد شقة تحتوي على غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه بإيجار 3300 ريال شامل الكهرباء والمياه. كما يوجد شقة جديدة ومفروشة بالكامل في وسط جدة، تحتوي الشقة على غرفة وصالة ومطبخ ودورة مياه، بالاضافة إلى توافر مصعد بالعقار وحارس أمن وعامل نظافة، الشقة متاحة للإيجار بمبلغ 2500 ريال شهرياً.

تتوفر أيضاً شقة مفروشة ومؤثثة بالكامل للإيجار للعوائل فقط بجدة في حي الحمدانية بشارع ابن طلحة، تحتوي الشقة على 3 غرف نوم و2 دورة مياه وصالة ومطبخ، الشقة مكيفة ومتاحة بإيجار شهري أربعة آلاف ريال. وفي حي الوفاء توفرت عدة شقق للإيجار الشهري بمبلغ 1600 ريال شامل فاتورة الكهرباء ولكن لا يشمل فاتورة المياه، الشقة تحتوي على ثلاث غرف ودورتين مياه وصاله و مطبخ. أما لمن يبحث عن الإيجار السنوي في عروض الحراج فقد توفرت شقق بحي مشرفة بالقرب من شارع فلسطين، إيجار الوحدة الكبيرة يبلغ 13 ألف ريال سنوياً وهي تتكون من غرفة واحدة وصالة ودورة مياه، بينما يبلغ إيجار الوحدة الصغيرة التي لا تحتوي على مطبخ عشرة آلاف ريال سنوياً.