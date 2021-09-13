شوف أقوى عروض اليوم الوطني 91 للمطاعم والكافيهات خصومات مذهلة

أقوى عروض اليوم الوطني 91 للمطاعم والكافيهات خصومات مذهلة على كافة القوائم لجميع المطاعم في المملكة. بمناسبة ذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز أل سعود، حيث تحتفل جميع المتاجر والمطاعم والعيادات والمراكز الصحية والمولات التجارية وغيرها باليوم الوطني من خلال عروض اليوم الوطني المذهلة بخصومات حتى 90%. إلى جانب الاحتفالات والفعاليات التي تقام في ذلك اليوم أحياءً لذكرى التوحيد.

أقوى عروض اليوم الوطني 91 للمطاعم

تقدم كافة المطاعم في المملكة عروضًا خاصة طوال شهر سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني السعودي والذي يوافق 23 سبتمبر الجاري. وتشمل العروض الكافيهات والمطاعم ومتاجر الحلويات وقد جاءت العروض على النحو الآتي: