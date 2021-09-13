شوف أقوى عروض اليوم الوطني 91 للمطاعم والكافيهات خصومات مذهلة

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أقوى عروض اليوم الوطني 91 للمطاعم والكافيهات خصومات مذهلة على كافة القوائم لجميع المطاعم في المملكة. بمناسبة ذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز أل سعود، حيث تحتفل جميع المتاجر والمطاعم والعيادات والمراكز الصحية والمولات التجارية وغيرها باليوم الوطني من خلال عروض اليوم الوطني المذهلة بخصومات حتى 90%. إلى جانب الاحتفالات والفعاليات التي تقام في ذلك اليوم أحياءً لذكرى التوحيد.
أقوى عروض اليوم الوطني 91 للمطاعم
تقدم كافة المطاعم في المملكة عروضًا خاصة طوال شهر سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني السعودي والذي يوافق 23 سبتمبر الجاري. وتشمل العروض الكافيهات والمطاعم ومتاجر الحلويات وقد جاءت العروض على النحو الآتي:
- عروض كافية فورتوينز عند طلبك لمشروب ثاني يكون الثمن ريال والعرض ساري حتى 25 سبتمبر.
- عرض شاورما محبوب في الرياض وجدة وأبها الطلب الثاني مجانًا والعرض يبدأ من 21-23 سبتمبر.
- عروض لافيتال بوكس شوكليت 91 ريال، بوكس برستيج مع ربع كيلو شوكليت مغلف 291 ريال، و2 بوكس شوكليت مكشوف ب191 ريال. بوكس شوكليت مكشوف وبوكس شوكليت اليوم الوطني ب191 ريال.
- عرض برد توك خصم 50% في يوم 23 سبتمبر فقط.
- عروض تمارة لتمار الإحساء خصومات تبدأ من 10%.
- عروض ودك في الرياض. دجاجة ونص مظبي أو مشوي + 2جريش + 2 سلطة خضراء + 2 دقوس ب 91 ريال، و دجاج مظبي أو مشوي + 4 جريش + 4 سلطة خضراء + 4 دقوس +4 طحينة ب 391 ريال.
- عرض نوشيز أشتر كرتون نوشيز 36 حبة ب 91ريال عند استخدام كود SA91. وأشتري بوكس نوشيز وأحصل على الثاني مجاناً ب 159ريال.
- عروض مطاعم هرمان عند طلب اللحم تحصل مجانا على : حبتين سمبوسة دجاج، حبة كنافة هرمان، واحد مشروب غازي ٢٥٠ ملل ، يبدأ العرض 23 سبتمبر.
- عروض ماكدونالدز وجبة ليتل تايستي مع أوريو وافل كون مقابل 15 ريال.
- عروض هرفي الوجبة الثانية بنصف الثمن.
- عرض توكيز بوكس اليوم الوطني 91 ريال.
- عروض مطعم مندي ستيشن نص خروف يتكون من 4 جريش و 6 مشروبات و 8 صوصات و ربع خروف و يتكون من 2 جريش و 4 مشروبات و 4 صوصات ب410 ريال، نصف خروف لباني مع 4 جريش و6 مشروبات و7 صوصات ب791 ريال.
- عروض مطعم بيتزا ان السعودية بيتزا كبير وبيتزا وسط ب 75 ريال.
- عروض مطعم 1st BURGER خصم 20٪ على كل أصناف البرجر.
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