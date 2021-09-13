نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض زين للاتصالات اليوم عروض زين بالتقسيط مع باقات الشباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت ترغب في معرفة عروض زين للاتصالات اليوم 11 \ سبتمبر \ 2021 الموافق 4 صفر 1443 فسوف نقوم بشرحها بالتفصيل من خلال مقالنا هذا، وكذلك توضيح كيفية الحصول عليها

احصل على عروض زين بالتقسيط مع باقات الشباب

يمكنك الحصول على هاتف Galaxy Z Flip 5G والذي يعد مفهوم جديد للقوة والمرونة.

وكذلك ضمن عروض زين للاتصالات، احصل عليه بالتقسيط مع باقات شباب.

هل تستخدم ميزة Dark Mode في جميع تطبيقاتك وبرامجك؟

يمكنك المساهمة في القضاء على الجرائم الإلكترونية من خلال إبلاغ الجهات المختصة.

ثم عش جميع أنواع الترفيه مع Apple TV على باقاتنا المنزلية.

أيضًا، ليس لديك أي عِلاقة بعروض شباب، بالمثل، واستمتع ببيانات إضافية تصل إلى 60٪.

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نفذ رصيدك بشكل مفاجئ

إا وجدت أن رصيدك قد نفذ بشكل مفاجئ ولا تستطيع اغجراء المكالمات يمكنك أن تقوم بطلب # 900 * واستمتع برصيد إضافي يصل إلى 75 ريال أو باقات بيانات تصل إلى 1 جيجابايت.

كما أنها مدرجة في عروض زين للاتصالات مع رسوم خدمة بنسبة 20٪ لا تفوت هذا العرض مع أسرع إنترنت منزلي في المملكة مع الاشتراكات والأجهزة، واخبرنا برأيك.

مميزات عروض زين

إنترنت ومكالمات بلا حدود بـ 230 ريال.

كل ما عليك فعله هو تنزيل تطبيق Zain وتفعيل بطاقة SIM الخاصة بك مع باقة رقمية، مع باقة ديجيتال.

وسوف تستمتع أيضًا برصيد المكالمات المحلية والدولية

كذلك يمكنك دخول YouTube مجانًا لمدة ثلاثة أشهر والاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات الرائعة.

هل أنت غير قادر على الاستمتاع باللعب لأن جهازك ضعيف أو قديم؟ مع GeForce Now، العب بأفضل أداء وكذلك بأعلى دقة على أي جهاز مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا فقط لعملاء زين.

لا تفوت تلك العروض المميزة لاستخدام أفضل وأعلى جودة.