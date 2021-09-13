شوف تخفيضات العيد الوطني 1443 .. أقوى عروض اليوم الوطني السعودي كل شئ بـ 91 ريال

عروض اليوم الوطني 91 مستمرة حتي يوم 23 من الشهر الجاري، سنقدمها لكم من أجل التعرف علي تخفيضات العيد الوطني السعودي الحادي والتسعين. وذكري التوحيد للمملكة العربية السعودية. تجلب معها الكثير من الخير الذي يمكننا الحصول عليه خلال هذه الفترة. ومع رغبة الكثير من السعوديين في الحصول علي المنتجات والعروض المميزة. نوفر لكم مجموعة من العروض في هذه الأيام للنيل بأفضل المنتجات.

عروض اليوم الوطني السعودي 91

نرفق لكم عروض العيد الوطني السعودي 1443، حيث يصادف يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام موعد لتوحيد المملكة، ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الصادر عن الملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله رقم 2719 بتاريخ جمادى الأولى. الأول ، 1351 هـ، الذي نص على نقل اسم المملكة العربية السعودية من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى اسمها الحالي.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أطلقت هويتها الوطنية رقم 91 تحت شعار “هذا وطننا”. والمهرجانات والمعارض والمنتديات الدولية. هناك العديد من العروض لليوم الوطني السعودي في الذكرى الـ91 لتأسيسه. والتي تعتبر عروض خاصة. حيث تحاول المتاجر والمولات والشركات تقديم العديد من الخصومات والتخفيضات والعروض بمناسبة هذا اليوم الذي يعتبر اليوم الوطني بامتياز.

تخفيضات العيد الوطني 1443

تتوفر لنا عروض عطر نخبة العود لليوم الوطني الحادي والتسعين، حيث تقدم نخبة العود ، إحدى شركات العطور في المملكة العربية السعودية ، مجموعة من الخصومات الكبيرة في ذكرى العيد الوطني السعودي 2021، وهو أحد العروض الجديدة والخاصة التي أعلنت عنها نخبة العود لهذا العرض المميز. 91 ريال سعودي وهذه العروض كالتالي:

عطر دونا بسعر 91.00 ريال بدلاً من 150.00 ريال.

العرض على العطر المطور Mabbooth Mix of Kings بسعر 91.00 ريال بدلاً من 125.00 ريال.

العرض على عطر نت بسعر 91.00 ريال بدلاً من 175 ريال.

تخفيض على عطر Sens Intense بسعر 91.00 ريال بدلاً من 135.00 ريال.

العرض على عطر بيور بلاك جولد بسعر 91.00 ريال بدلاً من 145.00 ريال.

عطر فارس الجزيرة متوفر بسعر 91.00 ريال بدلاً من 165.00 ريال.

العرض على عطر Elite Gold بسعر 91.00 ريال بدلاً من 140.00 ريال.

العرض في عطر Elite Silver بسعر 91.00 ريال بدلاً من 145.00 ريال.

قدم عطر مخلط العظم بسعر 91.00 ريال بدلاً من 155.00 ريال.

عرض على عطر Princess Paste بسعر 91.00 ريال بدلاً من 100.00 ريال.

عرضت بخور القصر الملكي بسعر 91.00 ريال بدلاً من 170.00 ريال.

العرض على عطر دبل بلاك بسعر 91.00 ريال بدلاً من 170.00 ريال.

بهذا تعرفنا علي مجموعة من أفضل العروض للعطور. وحصلنا علي أفضل مميزات في تخفيضات عروض اليوم الوطني السعودي 1443 الآن.