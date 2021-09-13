شوف عروض لولو ماركت بأقوى التخفيضات وخصومات هائلة من lulu hypermarket

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تبدأ عروض لولو ماركت في المملكة العربية السعودية من جديد بعروض العشرة والعشرين والثلاثين ريالاً. وتستمر هذه العروض من يوم الأحد 12 سبتمبر وتستمر على مدار أربعة أيام. يعتبر هايبر ماركت لولو واحداً من أشهر مراكز البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية. وتوجد له فروعاً في مختلف العواصم العربية ويوفر لعملائه الكثير من المنتجات مثل سلع البقالة ومستلزمات المنزل والأجهزة الكهربية والإلكترونية بأسعار متميزة. كما يمكنك أن تشتري ما ترغب من منتجات العناية الشخصية المحلية والمستوردة بأسعار مناسبة. عروض لولو ماركت عرض لمدة أربعة أيام فقط على موز الإكوادور احصل على ثلاث كيلوهات بسعر 10 ريالات فقط بدلاً من 17.85 ريال.

دجاج ساديا كامل مجمد ثلاث حبات وزن الواحدة 700 جرام بسعر 20 ريال فقط بدلاً من 35.25 ريال.

أرز بسمتي أبيض الطائي وزن الكيس 5 كيلو بسعر 25 ريال بدلاً من 42 ريال. بتوفير 17 ريال.

هالة زيت دوار الشمس سعة لتر ونص مقابل 10 ريالات فقط بدلاً من 13.95 ريال.

بطاطس السفير نصف مقلية وزن 2.5 كيلو بسعر عشرة ريالات فقط بدلاً من 18.65 ريال. اصنعي وصفات البطاطس المختلفة منها في منزلك. ثلاث حبات من مالاباريكوس تابيوكا مجمدة وزن 700 جرام مقابل 10 ريال بدلاً من 14.85 ريال.

فيلادلفيا جبنة كريم 175 جرام أو 180 جرام متنوع بعشرة ريالات فقط بدلاً من 13.50 ريال.

تفاح صغير رويال جالا (جنوب إفريقيا) او أحمر أمريكي وزن السلة كيلو جرام ونصف بعشرة ريالات فقط بدلاً من 15.50 ريال.

اشتري 2 كيلو جرام من الماندرين أوري من جنوب إفريقيا بسعر 10 ريالات فقط بدلاً من 19.95 ريال. واستمتع بخصم 9.95 ريال لمدة أربعة أيام.

صندوقين من البطاطس السعودية مقابل 10 ريالات فقط بدلاً من 23 ريال. بصل وسط السعودية ثلاث أكياس مقابل عشرة ريالات بدلاً من 26.25 ريال بفرق سعر 16.25 ريال.

يمكنك إعداد تتبيلة الدجاج المميزة او إعداد الثومية السورية أو الفتة المصرية بالخل والثوم. بشراء ثوم صيني مقشر سعر العبوتين داخل العرض 10 ريالات فقط بدلاً من 15.50 ريال. عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market اشتري ضمن عروض لولو كيلو من مكعبات اللحم البرازيلي مقابل 25 ريال للكيلو بدلاً من 33.95 ريال.

احصل على كيلو من قطع لحم الضأن الأثيوبية مقابل 40 ريال بدلاً من 46.90 ريال. نقانق دجاج أمريكانا وزن الكيس 340 جرام يمكنك الآن شراء أربعة أكياس مقابل عشرة ريالات فقط بدلاً من 19.80 ريال.

احصل على أربع حبات من سوبر جراوند لحم ضأن مفروم أو بقري وزن 400 جرام بسعر 10 ريال فقط بدلاً من 16.60 ريال.

ثلاث حبات من عصير الصافي سعة 1.5 لتر أطعمة متنوعة مقابل عشرين ريالاً فقط بدلاً من 33 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت بأقوى التخفيضات وخصومات هائلة من lulu hypermarket - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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