شوف عروض لولو ماركت شاشات سمارت تصل إلى 70%

عروض لولو ماركت شاشات سمارت تصل إلى 70%، شركة لولو ماركت في أنجح سلسلة سوير ماركت في الوطن العربي وهي في الأصل شركة هندية تضم العديد من الجنسيات، وكان أول متجر لها في ابو ظبي بالأمارات والذي حقق نجاح هائل مما جعلها تتنشر في الشرق ليكون لها مركز تجاري في الكويت وقطر والبحرين وعمان واليمن، اليوم نقدم أحدث عروض لولو ماركت شاشات سمارت تصل إلى 70%.

عروض لولو ماركت شاشات سمارت تصل إلى 70%

تقدم سلسة متاجر لولو ماركت تلفزيونات ذكية بتخفضيات وعروض ضخمة وصلت إلى أكثر من 70% من أهم وأشهر العلامات التجارية حول والمعروف عنها الكفاءة والمميزات التقنية العديدة، ولقد أختارنا لكم مجموعة رائعة تضم العديد المميزات على مستوي الصوت والألوان والمؤثرات البصرية، والمستوي التكنولجي والتقني ذات كفاءة عالية.

تخفيضات تلفزيونات ذكية من ماركة إل جي “LG”

شركة إل جي من أفضل الشركات التي تعمل في صناعة الأجهزة الكهربائية، وأجهزة التلفزيون الخاصة بها الأكثر مبيعًا بالأسواق، ونظراً لما تقدمه من مميزات هناك ارتفاع في أسعارها، ولذلك شركة لولو ماركت تقدم شاشات إل جي بتخفيضات مميزة جداً وحصرية.

شاشة تلفزيون سمارت ماركة إل جي، مقاس 43 بوصة، بدقة 4K، بسعر 2199 ريال بدلاً من سعر 3099 ريال.

وتلفزيون ماركة lg، إصدار 2021، مقاس 55 بوصة، شاشة 4K الترا اتش دي سمارت ال اي دي، بسعر 3099 ريال بدلاً من 4799 ريال.

شاشة تلفاز سمارت LG، مقاس 65 بوصة، بسعر 6499 ريال بدلاً من 12999 ريال.

وجهاز تلفزيون ذكي إل جي، مقاس 65 بوصة إصدار 2020، بسعر 7499 ريال بدلاً من سعر 20499 ريال.

عروض شاشات Skyworth سكاي ﻭﻭﺭﺙ

يمكنك الآن من خلال متاجر لولو هايبر بالمملكة السعودية شراء شاشة سمارت ماركة سكاي وورث الشهيرة بأسعار لا تقارن، وبإمكانيات ومقاسات متنوعة.

شاشة سمارت ماركة Skyworth، مقاس 75 بوصة، تعمل بنظام الأندرويد، بسعر 4399 ريال بدلاً من سعر 6499 ريال.

وتلفزيون ذكي ماركة سكاي ﻭﻭﺭﺙ، مقاس 86 بوصة، بدقة 4K ، يعمل بنظام الأندرويد، بسعر 8199 ريال بدلاً من 10999 ريال.

وشاشة تلفاز سمارت سكاي ﻭﻭﺭﺙ، مقاس 50 بوصة، بسعر 1899 ريال بدلاً من 2299.

هكذا نكون قدمنا عروض لولو ماركت شاشات سمارت تصل إلى 70%.