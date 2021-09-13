شوف عروض وخصومات اكسترا السعودية بمناسبة العيد الوطني ال 91

عروض وخصومات اكسترا السعودية، حيث تقدم اكسترا عروض كبيرة وخصومات متنوعة لمختلف الأجهزة مع قرب حلول العيد الوطني السعودي ال91 حيث يتم الاحتفال بهذه المناسبة في يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لكل عام ويتم تحديد موعد إجازة اليوم الوطني لترك الفرصة للموظفين والعاملين بمختلف القطاعات والطالب لمشاركة الأهل والأصدقاء والأحباب الاحتفال بهذه المناسبة الغالية ومن ضمن الاحتفالات أيضاً أن تقوم مختلف الأنشطة التجارية بتقديم عروض وتخفيضات كبيرة مثل عروض السيارات وعروض على الأجهزة والأثاث المنزلي وغيرها كنوع من الاحتفال ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم عروض وخصومات اكسترا السعودية بمناسبة العيد الوطني للمملكة.

عروض وخصومات اكسترا السعودية

تقدم اكسترا الكثير من التخفيضات على أجهزة المنزل المختلفة ومن العروض المقدمة التالي:

مكيف جداري كلاس برو 18000 وحدة توزيع الهواء في 4 اتجاهات بارد.

فيليبس كاوية بخار عمودية 2000 وات 5 إعدادات بنفسجي.

طابعة حبر متعددة الوظائف واي فاي بلوتوث.

جوال هواوي نوفا 7 أي 128 جيجا، ساكورا الوردي.

شاشة سامسونج تليفزيون 82 بوصة ذكي فائق الوضوح.

شاشة سوني تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح اندرويد.

شاشة شارب تليفزيون 50 بوصة ذكي فائق الوضوح.

هواوي ساعة جي تي 2، 46 ملم رمادي.

مايكروسوفت سيرفس لاب توب ام اي دي رايزن 5 شاشة 15 بوصة باللمس بلاتينيوم.

عروض اكسترا بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال91 على الثلاجات

كلاس برو ثلاجة باب جانب باب 19.9 قدم فضي بسعر 2399 ريال سعودي بدلاً من 3999 ريال. ثلاجة ال جي 17.9 قدم كمبروسير فضي بسعر 3999 ريال سعودي بدلاً من 5899 ريال. باناسونيك ثلاجة باب جانب باب 18 قدم انفرتير رمادي غامق بسعر 4069 ريال سعودي بدلاً من 4829 ريال. بيكو ثلاجة 14.4 قدم بخار فلتر ضد البكتيريا أبيض بسعر 2199 ريال سعودي بدلاً من 2799 ريال ال جي ثلاجة 15.4 قدم لينير كمبروسير فضي بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من 4899 ريال. كلاس برو ثلاجة 12 قدم مانع تجميد أبيض بسعر ال جي ثلاجة 16.9 قدم لينير كمبروسير فضي بسعر 3499 ريال سعودي بدلاً من 5249 ريال. كلاس برو ثلاجة 6.2 قدم باب واحد فضي بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1499 ريال. هاير ثلاجة أربع أبواب 17.8 قدم إضاءة ال اي دي أبيض بسعر 3599 ريال سعودي بدلاً من 6599 ريال.

وتقدم اكسترا السعودية العديد من العروض الأخري على الكثير من الأجهزة.