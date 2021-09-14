شوف أسعار منيو مايسترو بيتزا وكيفية التواصل مع المطعم

يبحث الكثيرين عن أسعار منيو مايسترو بيتزا فهو من المطاعم الرائدة في صناعة البيتزا في المملكة متخصص في إعداد البيتزا بأفخر العجائن والمنتجات الطازج حيث يعتمد على أجود أنواع اللحوم والخضروات واستطاع المطعم أن ينصع لنفسه اسم عريق بالسنوات الأخيرة ويرجع ذلك لنوعية الخدمات وجودة المنتجات والعروض والأسعار المميزة .

أسعار منيو مايسترو بيتزا

يشمل منيو مايسترو بيتزا عدد هائل من الأصناف والأنواع الشهية وتتفاوت الأحجام ما بين الصغير والمتوسط والعائلي إلى جانب أشهى المقبلات والحلويات الشهية والتغميسات ويقدم إمكانية اختيار العجينة ما بين النحيفة والرقيقة والسميكة والكلاسيك وتشمل الأسعار على النحو الآتي:

أسعار بيتزا مايسترو بيتزا

بيتزا الأرابيسك بصلصة مايسترو وخلطة الجنبة والدجاج والمخلل والسماق والصلصة العربية . كبيرة 33 ريال – متوسط 22 ريال – صغير 11 ريال.

بيتزا الداينمايت شريمب بصلصة مايسترو وخلطة الجنبة والجمبري وصلصة الداينمايت والبصل والفلفل الأحمر.كبيرة 33 ريال – متوسط 22 ريال – صغير 11 ريال.

بيتزا مارغريتا بصلصة مايسترو وخلطة الجنبة كبيرة 33 ريال – متوسط 22 ريال – صغير 11 ريال.

بيتزا فيجيتاريان بصلصة مايسترو وخلطة الجنبة والزيتون والبصل والطماطم والفلفل الأخضر والفطر كبيرة 33 ريال – متوسط 22 ريال – صغير 11 ريال.

بيتزا لهبينو بصلصة مايسترو وخلطة الجنبة والفلفل الأحمر والأخضر والصلصة كبيرة 33 ريال – متوسط 22 ريال – صغير 11 ريال.

بيتزا الروى الإيطالية خلطة الجبنة وجبنه بارميزان والطماطم والخل كبيرة 33 ريال – متوسط 22 ريال – صغير 11 ريال.

بيتزا الدجاج المشوي بصلصة مايسترو وخلطة الجنبة والدجاج المشوي والزيتون والبصل والطماطم والفطر كبيرة 33 ريال – متوسط 22 ريال – صغير 11 ريال.

بيتزا اختيار الشيف وتشمل : بيستو زيت الزيتون وبومودورو وفاهيتا الدجاج ودجاج ألفريدو بسعر 39 ريال.

مقبلات مايسترو بيتزا

طبق وبطاطس دجز بالجبنة مع الهلابينو: يبدأ من ١٢ ريال .

كاساديا تشيدر : يبدأ من 19 ريال.

بركان الناتشوز يبدأ من 19 ريال.

بطاطا ودجز يبدأ من 8 ريال.

أصابع الموزاريلا تبدأ من 15 ريال.

خبز بالثوم والجبن يبدأ من 15 ريال.

ماك اند تشيز يبدأ من 9 ريال.

قطع دجاج البافلو 22 ريال.

أجمل بيتزات مايسترو بيتزا

دجاج الباربيكيو 25 ريال.

ستيك 25 ريال.

الدجاج المشوي 25 ريال

رانشي 25 ريال

بييروني 25 ريال

بيتزا اطبخها في بيتك 25 ريال.

بيتزا فيجيتريات لايت 25 ريال

الحلويات:

حلى تشوكو بيتزا يبدأ من 18 ريال.

حلو تشوروز يبدأ من 13 ريال.

حلى لافا يبدأ من 9 ريال.

حلو تشيز كيك التوت يبدأ من 13 ريال.

حلو كالزون شكولاتة يبدأ من 16 ريال.

وجبات الأطفال:

وجبة طفل – بيتزا من اختيارك 17 ريال.

أرقام التواصل مع مايسترو بيتزا

يبدأ المطعم العمل من الساعة 11 صباحًا حتى الواحدة صباحًا ويمكن الاتصال بخدمة العملاء على الرقم الآتي: 920017777 للتواصل المباشر وطلب الطلبات.