شوف عروض المطلق لليوم الوطني 1443/2021 almutlaq للأثاث والمفروشات.. خصومات كبيرة

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عمر شويل - جدة عروض المطلق لليوم الوطني 1443/2021 يتمكن جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من الاستفادة منها بأكبر الخصومات من المطلق للأثاث والمفروشات almutlaq فهى علامة مميزة في عالم المفروشات منذ تأسيسها في 1954 وأصبحت لها مكانتها ويثق الجماهير من الشراء مستلزمات منازلهم، وبالتالى لاتغفل الشركة عن تقديم عروض المطلق لليوم الوطني 1443 /2021 بجميع الفروع وعلى جميع المنتجات المتاحة من مفروشات وأثاث بمختلف الأحجام والأشكال، فهى الذكري التى يترقبها كل فرد على المملكة العربية لما يقام فيه من احتفالات وعروض لمختلف المتاجر والشركات بحلول اليوم الوطني السعودي 91 وإقامة حفلات لكبار النجوم والفنانين لتلك المناسبة.

عروض المطلق لليوم الوطني 1443/2021

تأتي عروض المطلق لليوم الوطني 1443/2021 بخصومات تبدأ من 25% وتصل إلى 50% احتفالاً بذكري اليوم الوطني السعودي على جميع منتجاتها، لاسيما أنها تقدم أرقى الموديلات الحديثة من الأثاث المنزلي والمكتبي، بمختلف الأشكال والتصميمات الفاخرة لغرف النوم والمعيشة وغرف المكتب والكراسس والمناضد والأرائك ووحدات التلفاز وغيرها.

أعلنت شركة المطلق عن مجموعة من العروض بمناسبة اليوم الوطني السعودية احتفالًا مع المواطنين السعوديين بهذه المناسبة الجليلة التي يفتخر بها كل سعودي، لذا أطلقت الشركة خصومات تبدأ من 25% وتصل حتى 50% على عدد من منتجاتها الفخمة والمميزة، وفيما يأتي أشهر عروض المطلق لليوم الوطني:

عنوان ورقم جوال مفروشات المطلق

تعتبر شركة المطلق من أهم الشركات في المملكة العربية السعودية للمفروشات والأثاث بمختلف أنواعه، ويقع عنوان مقروشات المطلق في 605 شارع الملك عبدالله حي النزهة، مدينة الرياض، ويمكن التواصل على الرقم الموحد 4533759 أو من خلال الطرق الأتية:

اليوم الوطني السعودي 91

اقترب موعد الاحتفال بـ اليوم الوطنى السعودي 91 التى يحيل موعده في 23 سبتمبر الجاري الموافق 16 صفر 1443هـ، وتمنح السلطات السعوية في موعد اليوم الوطني السعودي إجازة رسمية لجميع القطاعات الخاصة والعامة احتفالاً بذكري توحيد المملكة من مملكة نجد والحجاز إلى المملكة العربية السعودية، وحدد هيئة الترفيه السعودية شعار اليوم الوطني السعودي 91 بعبارة “هيا لنا دار”.

بهذا نكون قد لدمنا لكم كل ما يتعلق بعروض المطلق لليوم الوطني 1443/2021 almutlaq للأثاث والمفروشات.. خصومات كبيرة.