نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى الخصومات والتخفيضات من اكسترا السعودية اليوم على الجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر إكسترا من أهم المتاجر المتوافرة في المملكة العربية السعودية وتوفر إليكم عرض على جميع منتجاتها من سلع وأجهزة منزلية، فيوجد لإكسترا الكثير من الفروع وجميعها تعمل على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع أو الحصول على أي إجازة وإليكم في المقال التالي المزيد من المعلومات حول إكسترا.

عروض إكسترا على الجوالات

تعتبر إكسترا واحدة من الشركات السعودية المتخصصة في تسويق كافة الأجهزة الكهربائية أو الأجهزة الإلكترونية، تهتم شركة إكسترا كل الاهتمام بعملائها لذلك حرصت على أن توفر إليهم مجموعة من العروض والأسبوعية ومع كل أسبوع تحرص إكسترا على تجديد كافة عروضها من أجل أن تكون مناسبة لجميع العملاء.

عروض اكسترا الأسبوعية

مع العلم أن إكسترا أصبحت مشرفة على عملية تصنيع كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمختلف الأنواع والماركات ومع كل أسبوع حرصت الشركة على أن تقوم بوضع مجموعة من أجهزتها التي قامت بصنعها تبعاً لعروضها.

عروض إكسترا اليومية

تحرص الشركة بصورة مستمرة على أن تقوم بوضع الكثير من الخدمات لكافة عملائها وهذه الخدمات تتمثل في عرض أسبوعي يحمل خصومات تصل لأكثر من 50%، ولا تقف خدمات إكسترا فقط على الأسعار بل حرصت على أن توفر إلى عملائها خدمة الصيانة وذلك في حالة تعرض إلى أي مشكلة وإليكم في السطور الآتية أبرز العروض المتوفرة إليكم من إكسترا:

توفر إليكم إكسترا تخفيض على هاتف لينوفر تاب إم 10 بوصة بسعة 32 جيجا بايت.

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالاكسي تاب أية 7 فور جي متوفر باللون الرمادي 32 جيجا بايت.

يحتوي العرض على هاتف هواوي ميديا باد تي ثري 9 بوصة فوري جي متوفر باللون الذهبي 16 جيجا بايت.

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية

هكذا نكون قدمنا إليكم أبرز عروض اكسترا ففي أي وقت يمكنكم التوجه لأقرب فرع من فروع إكسترا فهي تعمل على مدار الأسبوع من أجل توفير العروض المناسبة لعملائها وتوفر إليكم أفضل الأسعار التي تتناسب مع الجميع، فإذا كنتم في حاجة لشراء هاتف جديد يمكنكم التوجه إلى اكسترا وستحصلون على هاتف من ماركة عالمية بسعر مناسب.

خصومات اكسترا اليوم على الجوالات