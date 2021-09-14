نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 50% في اكسترا بالسعودية اليوم على الجوالات واللاب توب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات في اكسترا على أجهزة اللاب توب والجوالات، حيث تعتبر عروض اكسترا على أجهزة اللاب توب من أفضل العروض الهائلة المتواجدة في الأسواق بكل تأكيد، فخصومات اكسترا على كافة أجهزة اللاب توب تتراوح ما بين 10 إلى 40% ومع كل جهاز سيتم الحصول على الهدية التي ترغبون فيها ومن خلال المقال التالي سنقدم إليك أفضل عروض اكسترا على جميع أجهزة اللاب توب، بينما تخفيضات الجوالات المحمولة في اكسترا بالمملكة العربية السعودية تصل حتى 50%.

عروض اكسترا على أجهزة اللاب توب:

تقدم إليكم اكسترا خصومات وتخفيضات على أفضل أجهزة لاب توب وإليكم في السطور الآتية مجموعة من أجهزة اللاب توب التي يتوفر عليها العرض:

جهاز آيسر نيتر 5 مع معالج كور أي 7، 15 بوصة، واحد تيرا مع مساحة تصل إلى 256 جيجا بايت ومتوفر معها خصم بنسبة 29.15% ومع ذلك الجهاز يتم الحصول على هديتين، هذا الجهاز من الجيل العاشر ويحتوي على شاشة مذهلة سريعة الاستجابة للغاية بدقة 1920*1080 بالإضافة لعدد من منافذ ي واس بي بالإضافة لأربعة منافذ فقط بسعر 4179 ريال سعودي.

جهاز لينوفو أيديا باد 3، 14 بوصة أي أم دي رايزن 7 رام 8 جيجا، 512 جيجا أس أس دي متوفر باللون الأسود.

جهاز هواوي ميت بوك دي 15 بمعالج كوي أي 3 مع شاشة بحجم 15.6 بوصة كما أن المعالج من الجيل العاشر والذاكرة العشوائية بمساحة تصل غلى 256 جيجا إس إي دي، هذا الجهاز متوفر باللون الرمادي كما أنه يقوم بدعم خاصية البصمة فهو يقرأ البصمة ليزيد من الأمان، يتسم الجهاز بسرعة فائقة وهي 4.1 جيجا هرتز كما أنه يعمل بنظام ويندوز 10 ودقة الكاميرا الأمامية للجهاز هي 1 ميجا بيكل مع الحصول على ضمان لمدة عامين.

خصم بنسبة 14.75 ريال على لاب توب من ماركة أتش بي نوت بوك مع معالج كور آي 5 كما أنه يحتوي على شاشة عرض 15.6 بوصة بالإضافة لقرص تخزين بمساحة 1 تيرا بايت كما أنه يحتوي على ذاكرة مؤقتة مساحتها تصل إلى 8 جيجا ويتسم المعالج أيضاً بأنه من الجيل الحادي عشر مع سرعة معالج 4.2 جيجا هرتز والنظام التشغيل هو ويندوز 10.