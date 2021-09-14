شوف أحدث عروض العثيم وخصومات تصل إلى 60% بمناسبة العودة إلى المدارس 2021/2022

سوف نكتب لحضراتكم في هذه المقالة آخر ما يقدمه هايبر ماركت العثيم من عروض بفروعه بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد ماركت العثيم Othaim offers من أكثر الماركتات في الوطن العربي تقديماً للعروض والخصومات الفعلية، التي يسعى الكثيرون من سكان الوطن العربي، وخاصة سكان دول الخليج لمعرفتها واللحاق بها، ومن المعروف لدى الزبائن القدامى للماركت أن الماركت يقدم خصومات مميزة جداً في كل موسم، ويقدم الماركت بمناسبة العودة إلى العام الدراسي الجديد أقوى التنزيلات على أسعار السلع الخاصة بالدراسة وغيرها، وسوف نقدم لكم اليوم عبر موقع ثقفني أفضل خصومات العثيم على أجهزة وأدوات المنزل، وإليكم التفاصيل:

عروض العثيم على الأدوات المنزلية من 8 أغسطس الموافق 1 صفر

يقدم ماركت العثيم بفروعه في المملكة العربية السعودية خصومات خاصة جداً على: أسعار المماسح المميزة من ماركة شفا، وعلى مكانس موج الناعمة، والخشنة، والخارجية، كما يقدم الماركت تنزيلات ضخمة على أسعار المماسح الأرضية من ماركة كاسا بونيتا، وكذلك خصم على سعر شنط السفر من داكس سوفت.

خصومات هايبر العثيم الأسبوعية Al othaim

يقدم الماركت أيضاً تخفيضات خاصة على: مجات كاسا بونيتا المنوعة، كما يقدم الماركت خصم خاص على سعر القدر بغطاءه الخاص، وعلى طقم جي برو المكون من 3 حبات (2 مقلاة، مغرفة)، وكذلك تخفيض على سعر المقلاة نيوفلون، وعلى طقم القدور من هووم واي الـ 10 حبات، وكذلك تخفيض خاص لتجهيز العرائس على طقم قدور هوم واي ماربيل المكون من 15 حبة، وغيره على قدر الضغط من بلاك ستون، كما يوجد لديهم خصم على سعر القدر بغطاء من رويال فورد، وعلى طقم القدور من نيوفلون الكمميز ومعه هدية خاصة.

تخفيضات العثيم حتى إنتهاء الكمية

يرتبط إسم العثيم دائماً بالعروض والتخفيضات، حيث يقدم لكم بالإضافة إلى العروض السابقة: عرض خاص على سعر جوالات نوكيا سمارت بأنواعها، وبأسعار منافسة، كما يقدم الماركت خصم مميز على سعر جوال لافا واي 50 برو 160 جيجا بايت، وعلى جوال تكنو ك أي 5 كي، كما يقدم خصم على سعر الشاشات السمارت بأنواعها.