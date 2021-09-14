ما فوائد الليمون وأضراره على الجلد والجسم؟

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محمد سياف - ابو ظبي - للليمون استخدامات عديدة في حياتنا اليومية فهو عنصر أساسي في تحضير الطعام وله العديد من الاستخدامات الجمالية وهو مدرج في بعض الوصفات الصحية ولذلك سنركز في هذا المقال علي فوائد الليمون وأضراره على الجلد والجسم. فوائد الليمون للجلد والجسم يحمي الليمون الجسم من السرطان لاحتوائه على مركبات الفلافونويد والأوسترين والنستوبريد، وكذلك فيتامين ج الذي يحفز هذه العناصر لمحاربة الخلايا السرطانية.

عندما تضيف ملعقة كبيرة من الليمون إلى نصف لتر من الماء وتشربه كل يوم عند ممارسة التمرين، فهذا يساعد على حرق المزيد من الدهون.

يساعد الليمون علي تعزيز مناعة الإنسان، لاحتوائه على فيتامين ج ومضادات الأكسدة الأخرى لذلك يوصى بإضافته إلى الطعام خاصة في فصل الشتاء للوقاية من الأنفلونزا.

يستخدم الليمون لعلاج تشققات اليدين والقدمين، وكمطهر طبيعي للبشرة والجلد؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة، لكن يجب استخدامه بعيدًا عن العينين والشفتين.

يساعد الليمون في التخلص من البثور وحب الشباب التي تعاني منه البشرة الدهنية، أضيفي ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون إلى صفار البيض وقلبي جيداً، ثم ضعيه على الجلد واتركيها لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي الوجه بالماء النظيف كرر هذة الخطوة مرتين في الأسبوع بالماء الدافئ.

يساعد علي تبيض المناطق الحساسة التي يغير لونها بسبب عوامل مختلفة مثل شفرات الحلاقة ومزيلات العرق، فقط ضع بضع قطرات من الليمون على قطعة من القطن، ثم افركها على المناطق التي تغير لونها. أضرار الليمون على الجلد والجسم يحتوي قشر الليمون على الأوكسالات، والتي يمكن أن يتسبب الإكثار من تناوله إلى تكون الحصوات في الكلى.

شرب الكثير من الليمون يمكن أن يسبب حموضة المعدة وألمًا، ويسبب ارتجاع الأحماض في المريء، مما يسبب ألمًا في الصدر خاصة بالنسبة للنساء الحوامل في الأشهر القليلة الماضية.

بالنسبة لبعض الأشخاص ذوي البشرة الحساسة، يمكن أن يسبب حساسية الجلد لاحتوائه على كمية كبيرة من الأحماض التي قد تسبب طفح جلد، مما يمكن أن يسبب حكة واحمرار في الجلد.

يمكن أن يسبب الليمون جفاف الجلد وتشققه بسبب حموضته الشديدة.

يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط له إلى تدمير خلايا الجلد.

الاستهلاك المفرط لعصيرها يمكن أن يسبب تقرحات في المعدة وتمزق بعض القنوات والأوعية الدموية.

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