شوف أقوى التخفيضات من اكسترا السعودية اليوم على الأجهزة المنزلية

استطاعت اكسترا أن تكون واحدة من أهم الأسواق التي تعمل في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها أفضل الأسعار التي تناسب الجميع ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أبرز العروض المتوفرة إليكم من اكسترا.

خصومات اكسترا الحصرية

تعتبر اكسترا واحدة من أكبر الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية والتي تتميز بتقديمها لعروض حصرية لجميع شعوبها في السعودية، فتعتبر اكسترا من أقوى المتاجر التي تبيع كافة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وإليكم في السطور الآتية أبرز المنتجات التي يتوفر العرض عليها من اكسترا الحصرية.

عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية

عرض على دايو غسالة تعبئة أمامية غسيل 15 كيلو.

يحتوي العرض على ال جي غسالة تعبئة أمامية تسعة كيلو جرام غسيل وتجفيف.

تشمل العروض على توشيبا غسالة تعبئة علوية عشرة كيلو جرام.

يحتوي العرض على ال جي غسالة تعبئة أمامية غسيل تجفيف أربعة عشر كيلو جرام.

يوافر العرض ال جي غسالة تعبئة علوية 24 كيلو جرام ستانلس.

يحتوي العرض على توشيبا غسالة تعبئة علوية خمسة عشر كيلو جرا انفرتر.

تخفيضات اكسترا المتنوعة على الأجهزة المنزلية

توفر إليكم اكسترا عروض وتخفيضات قد تصل لأكثر من 50% وإليكم في السطور الآتية تخفيضات اكسترا:

عرض على كاندي غسالة تعبئة أمامية غسيل 9 كيلو جرام.

عرض على كلاس برو ثلاجة 14 قدم تبريد بهار.

هايسنس ثلاجة بابين 17 قدم بخار.

هاير ثلاجة أربعة أبواب 15 قدم.

كلاس برو ثلاجة 23 قدم 640 لتر.

كلاس برو ثلاجة 1 باب 598 لتر انفرتر.

هايبر ثلاثة بابين 504 لتر.

المزيد من عروض اكسترا

لا تقف عروض اكسترا على ذلك الحد وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك المنتجات التي يتوفر عليها العرض: