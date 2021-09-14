- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أكتر من 51% خصومات عروض الجوالات في جرير والشاشات الذكية هذا الأسبوع في المقال التالي
عروض الجوالات في جرير والشاشات، شركة jarir bookstore مكتبة جرير هي واحدة من الشركات الكبيرة المعروفة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ، ولأن عدد كبير من العملاء يعتمدون على فروع جرير في الحصول على جميع المستلزمات المدرسية والمكتبية وجميع المنتجات الإلكترونية ، حيث أن هناك يكمن الاختلاف بين شركة جرير في عروضها و عروض الشركات المنافسة، وسيتم الإعلان عن هذه العروض في كل إصدار ويتوقعها العملاء دائما.
عروض الجوالات في جرير اليوم تنزيلات قوية وهدايا مالية تصل الى 2500 ريال
عروض جرير على الجوالات والتليفزيون الذكي
إن مكتبات جرير في السعودية تعد من أكثر الشركات المكتسبة ثقة من العملاء حيث أن مكتبة جرير هي المكان الذي يجد فيه عملاؤها جميع ما يلزمهم من المستلزمات الدراسية والسلع الإلكترونية في فروعها المنتشرة في الأماكن المختلفة، وتقوم جرير بإضافة الحديث الى أقسامها دائما في فروعها مثل تحديثات الحاسبات، ومختلف الهواتف المحمولة والمنتجات الإلكترونية الحديثة.
عروض جرير اليوم المخفضة
تلتزم شركة مكتبة جرير بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المختلفة للعملاء في جميع الفروع؛ ومن الأمثلة على هذه الخدمات أن الشركة تعين مجموعة من الكوادر الفنية والفنية لإكمال أعمال الشركة هنا ، وهم مسؤولون عن إصلاح جميع المنتجات الإلكترونية والهواتف المحمولة المختلفة، كما تقدم الشركة ضماناً طويل الأمد لجميع المعدات التي يتم إصلاحها في فرع جرير.
تخفيضات جرير و التقسيط من جرير
- ايفون ١٢ جرير من عروض الجوالات في جرير ابل ايفون 12 برو، سعة 512 جيجا-بايت ، ازرق محيطي اللون، الجيل الخامس 5G بسعر 5799 ريال سعودي شامل الضريبة بدلا من 6199 ريال سعودي
- عروض جرير للجوالات سامسونج جالكسي اس 21 الترا، سعة 256 جيجا-بايت ،أسود فانتوم اللون، الجيل الخامس 5G بسعر 4499 ريال سعودي شامل الضريبة بدلا من 5399 ريال سعودي
- تقسيط جوالات جرير موتورولا موتو جي 30، سعة 128 جيجا-بايت ،سماوي باستيل اللون،الجيل الرابع 4G بسعر 699 ريال سعودي شامل الضريبة بدلا من 999 ريال سعودي
- هواوي p40 برو جرير و اسعار الجوالات في جرير هواوي ميت 40 برو، سعة 256 جيجا-بايت ،فضي اللون، الجيل الخامس 5G بسعر 3699 ريال سعودي شامل الضريبة بدلا من 4099 ريال سعودي من عروض جرير هواوي.
- جوالات مكتبة جرير اوبو رينو 5 برو، سعة 256 جيجا-بايت ،أسود اللون، الجيل الخامس 5G بسعر 2599 ريال سعودي شامل الضريبة بدلا من 2799 ريال سعودي
- عرض جرير شاشة تلفاز سامسونج AU8000، مساحة 60 بوصة ،دقة 4K الترا اتش دي ،ال اي دي ،تلفزيون ذكي ،اسود اللون بسعر 4199 ريال سعودي شامل الضريبة بدلا من 5999 ريال سعودي
- تخفيضات جرير شاشة سكاي وورث 86SUC9500، مساحة 86 بوصة ،دقة 4K الترا اتش دي ،دي ال اي دي ،تلفزيون ذكي ،فضي اللون بسعر 8199 ريال سعودي شامل الضريبة بدلا من 10999 ريال سعودي
- عروض جرير شاشة هاير LE70K6500UG، مساحة 70 بوصة ،دقة 4K الترا اتش دي ،دي ال اي دي ،تلفزيون ذكي ،اسود اللون بسعر 3399 ريال سعودي شامل الضريبة بدلا من 5599 ريال سعودي
- عروض مكتبة جرير شاشة ال جي نانو 75، مساحة 65 بوصة ،دقة نانو سل 4K الترا اتش دي ،ال اي دي ،تلفزيون ذكي ،اسود اللون بسعر 4699 ريال سعودي شامل الضريبة بدلا من 9499 ريال سعودي
- مكتبة جرير اون لاين شاشة هايسنس 70A7100FS، مساحة 70 بوصة ،دقة 4K الترا اتش دي ،دي ال اي دي ،تلفزيون ذكي ،اسود اللون بسعر 3199 ريال سعودي شامل الضريبة بدلا من 5199 ريال سعودي
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أكتر من 51% خصومات عروض الجوالات في جرير والشاشات الذكية هذا الأسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.