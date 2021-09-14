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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات خصم يصل ل 60% وحتي 31 نوفمبر 2021 في المقال التالي
عروض جرير في السعودية، شركة جرير من أكثر الشركات المميزة في المملكة العربية السعودية التي تقوم ببيع كل مستلزمات الدراسة المختلفة والإلكترونيات والهواتف المحمولة وكل الأجهزة الكهربائية الحديثة، ومن المميز في شركة جرير عمل عروض أسبوعية مختلفة على جميع الأقسام المتاحة في فروع الشركة، هذه العروض التي سنقوم بعرض جزء منها في هذا المقال.
عروض جرير في السعودية
عروض شركة جرير من أكثر العروض المفضلة لدى الكثير من العملاء، هذه العروض التي تشمل كل الأقسام والمنتجات التي تقوم الشركة ببيعها بالإضافة إلى الخصومات التي تقوم الشركة بتقديمها على الأجهزة الكهربائية والهواتف والإلكترونيات المتاحة في الفروع، هذه الخصومات التي ينتظرها الكثير من الأشخاص للاستفادة منها وشراء كل احتياجاتهم.
قامت شركة جرير بتأسيس الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاص بها، هذا الموقع الذي يساعد العملاء في معرفة كل الأقسام المتاحة في الفروع والاستفادة من العروض الأسبوعية التي يتم تقديمها من قبل الشركة، حيث أنه من الممكن أن يقوم العملاء بطلب المنتجات عبر ذلك الموقع.
عروض جرير الأسبوعية
- خصومات جرير جهاز كمبيوتر أم أس أي ستيلث للألعاب وكمبيوتر متنقل 11399 ريال سعودي بدلاً من سعر 11999 ريال سعودي.
- خصومات جرير جهاز كمبيوتر أسوس فيفو بوك كمبيوتر محمول متنقل 14 بوصة 3899 ريال سعودي بدلاً من سعر 4499 ريال سعودي.
- جهاز كمبيوتر أسوس روج زيفروس جي تن كمبيوتر محمول 5999 ريال سعودي بدلاً من سعر 6599 ريال سعودي.
تخفيضات مكتبة جرير
- خصومات جرير جهاز كمبيوتر ديل ايلين وير أم 15 راي ثري كمبيوتر محمول للألعاب الإلكترونية 7999 ريال سعودي بدلاً من سعر 8599 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم جهاز كمبيوتر اتش بي انفي 13 كمبيوتر متنقل 13 بوصة 4899 ريال سعودي بدلاً من سعر 5499 ريال سعودي.
- جهاز كمبيوتر ديل كمبيوتر محمول 13.3 بوصة ايفو 5499 ريال سعودي بدلاً من سعر 6099 ريال سعودي.
- جهاز كمبيوتر اتش بي انفي كمبيوتر محمول 14 بوصة 4749 ريال سعودي بدلاً من سعر 5299 ريال سعودي.
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