شوف عروض جرير على الجوال والشاشات خصم يصل ل 60% وحتي 31 نوفمبر 2021

عروض جرير في السعودية، شركة جرير من أكثر الشركات المميزة في المملكة العربية السعودية التي تقوم ببيع كل مستلزمات الدراسة المختلفة والإلكترونيات والهواتف المحمولة وكل الأجهزة الكهربائية الحديثة، ومن المميز في شركة جرير عمل عروض أسبوعية مختلفة على جميع الأقسام المتاحة في فروع الشركة، هذه العروض التي سنقوم بعرض جزء منها في هذا المقال.

عروض جرير في السعودية

عروض شركة جرير من أكثر العروض المفضلة لدى الكثير من العملاء، هذه العروض التي تشمل كل الأقسام والمنتجات التي تقوم الشركة ببيعها بالإضافة إلى الخصومات التي تقوم الشركة بتقديمها على الأجهزة الكهربائية والهواتف والإلكترونيات المتاحة في الفروع، هذه الخصومات التي ينتظرها الكثير من الأشخاص للاستفادة منها وشراء كل احتياجاتهم.

قامت شركة جرير بتأسيس الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاص بها، هذا الموقع الذي يساعد العملاء في معرفة كل الأقسام المتاحة في الفروع والاستفادة من العروض الأسبوعية التي يتم تقديمها من قبل الشركة، حيث أنه من الممكن أن يقوم العملاء بطلب المنتجات عبر ذلك الموقع.

عروض جرير الأسبوعية

خصومات جرير جهاز كمبيوتر أم أس أي ستيلث للألعاب وكمبيوتر متنقل 11399 ريال سعودي بدلاً من سعر 11999 ريال سعودي.

خصومات جرير جهاز كمبيوتر أسوس فيفو بوك كمبيوتر محمول متنقل 14 بوصة 3899 ريال سعودي بدلاً من سعر 4499 ريال سعودي.

جهاز كمبيوتر أسوس روج زيفروس جي تن كمبيوتر محمول 5999 ريال سعودي بدلاً من سعر 6599 ريال سعودي.

تخفيضات مكتبة جرير