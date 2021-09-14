نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض مكتبة جرير للجولات آيفون وأندرويد بخصومات غير مسبوقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نسترض احدث عروض مكتبة جرير للجولات حيث تعتبر مكتبة جرير من افضل المكتبات علي مستوي العالم والتي تقوم بعرض وتنزيل خصومات وعروض علي كافة المستلزمات بها، ويعتبر من افضل عروض مكتبة جرير تكون علي جميع أنواع الجولات بمختلف أنواعها، وفي هذا المقال سوف نقوم بعرض عروض جرير علي جميع أنواع التليفون المحمول في هذه الفترة.

عروض جرير للجوالات “أيفون، سامسونج “.

تعتبر جرير من افضل المكتبات في المملكة العربية السعودية والتي تقوم بتنزيل الكثير من عروض الجوالات الضخمة وذلك بسبب أن مكتبة جرير تتعاقد مع اكبر الشركات وأصحاب الماركات العالمية علي مستوي العالم وذلك يجعل مكتبة جرير تقوم بتقديم العروض في كافة المناسبات، وفي الفترة الحالية تقوم جرير بعمل عروض علي تليفونات سامسونج وتليفونات الايفون أيضا، ومن ضمن هذه العروض:

عروض جرير للايفون

تقدم مكتبة جرير عرض علي إيفون 12 سعة التخزين الخاصة به 64 جيجا بايت وبسعر 3499بدلا من 3799ريال سعودي

تقدم أيضا مكتبة جرير عرض علي أيفون 12 سعة التخزين الخاصة به 256جيجا بايت بسعر 4899بدلا من 5199 ريال سعودي.

تقوم جرير بتنزيل خصم علي أيفون 12 برو ماكس سعة التخزين الخاصة به 128جيجا بايت بسعر 4899بدلامن 5199 ريال سعودي.

تعرض مكتبة جرير إيفون 12 بر وماكس سعة تخزينه 512جيجابايت وبسعر6499 ريال سعودي بدلا من 6699ريال سعودي.

ومن ضمن مميزات الجولات السابقة أنها تدعم شبكات حتى الجيل الخامس.

عروض مكتبة جرير لهواتف سامسونج

تقوم جرير بتنزيل العديد من العروض علي جميع أنواع تلفونات السامسونج المختلفة، ومن ضمن هذه العروض:

تقدم مكتبة جرير عرض علي تلفون سامسونج جالكسي أس سعة التخزين الخاصة به 128 جيجا بايت بسعر 4399 بدلا من 5199 ريال سعودي.

عرض مكتبة جرير علي تلفون سامسونج جالكسي زدفولد 2 سعة التخزين الخاصة به 256 جيجا بايت بسعر 6199بدلا من 7999ريال سعودي.

عرض جرير علي تلفون سامسونج جالكسي أس سعة التخزين الخاصة به 256 جيجا بايت بسعر 2999بدلا من 3549 ريال سعودي ويتم اختيار مع هذا المحمول هدايا بقيمه 1200 ريال سعودي.

ومن ضمن مميزات جميع التلفونات السابقة تدعم شبكات حتى الجيل الخامس أيضا.

طريقة الشراء من مكتبة جرير

يمكنك الشراء من مكتبة جرير عبر الأنترنت وذلك عن طريق أنشاء حساب علي موقع جرير، أو يمكنك أيضا الذهاب إلى احد فروع مكتبة جرير حيث هناك العديد من الطرق المختلفة للشراء من جرير والاستفادة من روض جرير للجوالات عن طريق الشراء اون لاين من موقع جرير الرسمي او التطبيق او الشراء من احد فروعها المنتشرة بكثرة.