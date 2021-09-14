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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام فقط خصم يصل ل 60% ألحق التخفيضات في المقال التالي
عروض العثيم في المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من العروض المنتظرة التي يفضلها جميع الشعب السعودي ودائماً ما يفضلون شرائها والحصول عليها لأنها تقدم لهم على جميع احتياجات الأسرة وتوفر لهم الكثير من المال في مقابل ذلك، توفر هذه الأسواق التجارية أيضا موقع إلكتروني خاص بها، وفي هذا الموقع دائماً ما يتوافر الكثير من العروض والخصومات المميزة على جميع الأقسام المقدمة من أسواق عبد الله العثيم، وتقدم أيضاً العروض المميزة الخاصة بها على موقع عبد الله العثيم الإلكتروني.
عروض العثيم السعودية
أقوى الخصومات الرائعة المقدمة من خصومات العثيم توفر عروض على قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل، وأيضاً تعرض عروض مميزة على قسم المنتجات والسلع الغذائية الطازجة وقسم العناية الشخصية ومنتجات التنظيف وغيرها من الأقسام التجارية المميزة التي يتوافر بها منتجات تعرض بأفضل الأسعار على الإطلاق، وتقدم أيضا عروض جديدة كل فترة لكي يقوم جميع العملاء في جميع الأنحاء بالحصول على أفضل العروض الأسبوعية وأفضل الأسعار.
تخفيضات العثيم اليوم
أفضل العروض الأسبوعية المقدمة من تنزيلات العثيم:
- خصومات العثيم كاتشب طماطم هالي عبوة 340 جم 3 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم جبنة كريمة هالي 500 جم 9 ريال سعودي.
- معجون الطماطم فيكتو 135 جم 8 حبات 6 ريال سعودي.
- قشطة مانا 155 جم 4 حبات 10 ريال سعودى.
- أرز فيكتو أبيض بسمتي 5 كجم 27 ريال سعودي.
عروض العثيم الاثنين
- خصومات العثيم بطاطس تاستو شرائح 2.5 كجم. 11 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم بطاطس هالي شرائح 2.5 كجم 12 ريال سعودي.
- مكرونة هالي عبوة 400 جم 3 حبات 3 ريال سعودي.
- أرز جودان أبيض 10 كجم 26 ريال سعودي.
- أرز زاد الوطن هندي بسمتي 5 كجم 19 ريال سعودي.
- تونة جنتل بزيت دوار الشمس 95 جم 3 حبات 9 ريال سعودي.
- كريمة تزيين ويبي فانيلا 152 جم 8 ريال سعودي.
- حليب هالي بودرة 1800 جم 43 ريال سعودي.
- عسل فيكتو طبيعي 1 كجم 18 ريال سعودي.
- سكر ابوفهد ناعم 10. كجم 26 ريال سعودي.
- مياه هالي 330 مل 32 حبة 8 ريال سعودي.
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