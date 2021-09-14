شوف عروض بنده الأسبوعية panda offers على الأجهزة المنزلية والجوالات بخصومات كبيرة

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توفر عروض بنده الأسبوعية العديد من الأصناف ضمن عروضها بتخفيضات كبيرة جداً. وتتنوع السلع المتاحة ضمن بروشور العروض ما بين السلع الغذائية من مئات العلامات التجارية المحلية والمستوردة. وبين منتجات العناية الشخصية بالأطفال والكبار ومستلزمات المنزل من أجهزة كهربية وأدوات الطهي. كما توجد عروض متميزة على الجوالات والسلع الإلكترونية. كذلك توفر بنده واكسسوارات الجوال وفي السطور التالية نستعرض معكم بعض أهم التخفيضات على الإلكترونيات والأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية. عروض بنده اليوم احصل على خصم بقيمة سبعين ريال عند شراءك ساعة روكسون الذكية ٤٠ ملم بسعر ٢٢٩ ريال بدلا من ٢٩٩ ريال.

احصل على شاحن متنقل أكس- لايف بقوة ١٠ آلاف ميجا هيرتز بسعر ٦٥ ريال بدلا من ٧٩ ريال.

شاحن جوال أنكير ٢٠ وات بسعر ٦٥ ريال بدلا من ٧٩ ريال.

اشتري سماعة توشيبا للجوال بسلك مقابل ١٩ ريال بدلا من ٥٥ ريال بفرق سعر لصالح المشتري قدره ٣٦ ريال. ماوس مع كيبورد لاسلكي بسعر ١٢٩ ريال بدلا من ١٩٩ ريال.

شاشة تلفزيون إمبكس جلوريا ٤٠ بوصة بسعر ٩٩٩ ريال بدلا من ١٠٩٩ ريال.

احصل على تلفزيون سكاي وورث ٤٢ بوصة مقابل ١٣٩٩ ريال بدلا من ١٥٩٩ ريال واستمتع بخصم قدره ٢٠٠ ريال سعودي. جوال سامسونج أي ٣٢ بسعر ١٠٩٩ ريال.

مقابل ٩٢٩ ريال فقط يمكنك شراء جوال فيفو واي ٥١ بدلا من ٩٩٩ ريال. ووفر حتى ٧٠ ريال. احصل على عجينة مع وعاء سينكور بسعر ٣٦٩ ريال فقط بدلا من ٤٤٩ ريال. تخفيضات هايبر بنده اشتري شواية مع غطاء كليك أون بخصم قيمته ٥٠ ريال يمكنك الحصول عليها مقابل ١٤٩ ريال بدلا من ١٩٩ ريال.

اشتري قلاية تيفال بدون زيت لطهي الأكلات وتحضير الأطعمة المقلية بطريقة صحية مقابل ٢٩٩ ريال بدلا من ٥٩٩ ريال. واحصل على خصم بقيمة ٣٠٠ ريال سعودي. طقم كاسات شاي باسباتشي مكون من ٦ قطع بسعر ٩ ريال فقط بدلا من ١٣ ريال.

احصل على وعاء تحضير القهوة أو الحليب من كوركماز مكون من أربع أكواب مقابل ٣٣ ريال فقط بدلا من ٥٥ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية panda offers على الأجهزة المنزلية والجوالات بخصومات كبيرة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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