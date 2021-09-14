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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية اقوي واحدث العروض في نهاية موسم الصيف خصم 50% في المقال التالي
عروض العثيم الأسبوعية، عروض العثيم في السعودية، شركة عبد الله في السعودية من الشركات الكبيرة والمعروفة التي تعمل على تقديم أعلى مستوى من الخدمات لكل عملائها، حيث تتخصص شركة العثيم في بيع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية المختلفة بالإضافة إلى وجود أقسام خاصة بالإلكترونيات وأجهزة المطبخ الحديث، وأكثر ما يميز هذه الشركة هو العروض والخصومات التي يتم تقديمها في فروع الشركة على هذه الأقسام.
عروض العثيم الأسبوعية أقوى الخصومات التي تصل إلي 40%
عروض العثيم الأسبوعية
تقوم شركة العثيم بتنظيم مجموعة من العروض الأسبوعية لكل عملائها في كل فروع الشركة، هذه العروض التي تشمل كل المنتجات الغذائية والسلع المتاحة، بالإضافة إلى وجود خدمة توصيل المنتجات إلى المنازل، هذه الخدمة التي تسهل على العملاء طلب المنتجات من الفروع وتوصيلها إلى المنزل دون الحاجة إلى زيارة أقرب فرع وإهدار وقت.
خصومات العثيم الشهرية
- تخفيضات العثيم اليوم بلغ سعر كيلو لحم عجل بلدي بالعظم 33 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم اليومية بلغ سعر كيلو تمر رطب سكري طازج 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.
- خصومات العثيم الأسبوعية بلغ سعر كيلو جبن شبيهة دومتي كريم 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم الشهرية بلغ سعر كيلو جبن رومي فيكتو مصري 28 ريال سعودي بدلاً من سعر 33 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم الأسبوعية بلغ سعر كيلو مرتديلا بقر 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 33 ريال سعودي.
خصومات العثيم اليومية
خصومات هائلة بمناسبة انتهاء موسم الصيف تصفيات وتخفيضات
- عروض العثيم الشهرية بلغ سعر كيلو زيتون هالي أسباني أخضر 55 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال سعودي.
- خصومات العثيم اليوم بلغ سعر كيلو جبن اسكندراني اسطنبولي 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم الشهرية بلغ سعر كيلو زيتون كوبوليفا اخضر محشي 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم الأسبوعية بلغ سعر كيلو زيتون كالاماتا جولدن بليت مخلي 20 ريال سعودي بدلاً من 29 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم بلغ سعر كيلو فلفل أحمر ناعم 85 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.
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