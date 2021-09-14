نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خط النسخ العربي مميزاته وما هي قواعد كتابته الأساسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد خط النسخ العربي من أشهر أنواع الخطوط العربية فرغم تنوع الخطوط العربية إلا أنه يعد الأسهل والأكثر وضوحاً ويسهل على الجميع قراءته لذلك يستخدم في كتابة اللافتات العامة والعديد من العبارات كما يستخدم في طباعة الصحف اليومية والقرآن الكريم أيضاً وتكتب به الأحاديث النبوية الشريفة، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة المزيد حول هذا النوع من الخطوط.

خط النسخ العربي

ما هو خط النسخ:

خط النسخ من أهم وأول أنواع الخطوط وطرق الكتابة العربية والذي يتميز بأنه مريح سهل الكتابة والقراءة ولكنه أيضاً يتمتع بشكل جميل ومميز وأنيق يعبر عن رومعة اللغة العربية.

نظراً لوضوح هذا الخط يستخدم في الكتابة على اللوحات واللافتات في الجامعات والأماكن العلمية بالإضافة إلى الرويات والكتب العلمية وأهم ما يميزه أنه يستخدم في كتابة القرآن الكريم ويطبع به الأحاديث النبوية وكتب الدين والتفقه فيه.

في هذا النوع من الخطوط يوجد حروف تكتب على السكر مثل أ-ب-ت-ث-ط-ك-ل-ك-ه، كما يوجد حروف تكتب بشكل لتكون نازلة عن السطر مثل ج-ح-خ-ز-ر-س-ش-ص-ض-ع-غ-م-ن-و.

مميزات خط النسخ العربي وقواعده:

أكثر ما يميز خط النسخ الآتي:

يتميز الخط بأناقة ملحوظة وفخامة كبيرة يشعر بها كل من يراه.

عند الكتابة بهذا الخط ترى أن جميع الأحرف بنفس الحجم مما يعطيه تناسق رائع ومميز.

الجمل تكون بسيطة وواضحة وسهلة القراءة.

هذا الخط مطابق تماماً لجميع معايير اللغة العربية.

يسهل على الجميع إتقان الكتابة بشكل صحيح.

قواعد خط النسخ: