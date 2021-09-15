نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي على الأجهزة المنزلية والالكترونيات في المقال التالي

تحتفل أسواق عبد الله العثيم بالعيد الوطني ال 91 للمملكة العربية السعودية. وبتلك المناسبة تقدم عروض العثيم مول تخفيضات هائلة على العديد من الأجهزة المنزلية من تلفزيونات وأجهزة المايكرويف والقلايات الكهربية وغيرها الكثير من التجهيزات المنزلية المختلفة. كما توفر عروضاً كثيرة على الجوالات من العلامات التجارية المختلفة. يعتبر اليوم الوطني السعودي واحداً من أهم المناسبات التي تحتفل بها المملكة ففي اليوم الثالث والعشرين من سبتمبر. أصدر الملك عبد العزيز مرسوماً ملكياً بتحويل اسم المملكة من مملكة نجد والحجاز وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية. ولذلك يتم الاحتفال في هذا اليوم من كل عام بتوحيد المملكة. وينتظر العديد من أبناء المملكة عروض اليوم الوطني لتوفير الكثير من المال والحصول على ما يرغبونه من مشتريات بأسعار مخفضة. عروض العثيم لليوم الوطني السعودي ذاع صيت شركة شاومي الصينية خلال السنوات الأخيرة ويقدم العثيم مول لرواده عرض مميز على هاتف شاومي 9A 32 جيجا. يمكنك الحصول عليه الآن مقابل 359 ريال سعودي فقط.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي على الأجهزة المنزلية والالكترونيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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