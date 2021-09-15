نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق عبد الله العثيم بمناسبة العيد الوطني السعودي 91 في المقال التالي

تقدم أسواق عبد الله العثيم عروض وخصومات على جميع المنتجات بمناسبة مرور 91 عام على العيد الوطني السعودي الوطن أمجدنا وتحتفل مع عملائها الكرام وتقدم بعض المنتجات عند شراء حبة ستحصلين على الثانية مجاناً وأسعار مجنونة على التورت، متوفر في المجلة مجموعة متنوعة من اللحوم الطازجة، متاح تشكيلة مختلفة من التسالي والحبوب الجافة، يوجد أيضاً أنواع كثيرة من البقالة والسلع التمونية التي يحتجاها كل منزل هذا العرض ساري من الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021 حتي 22 سبتمبر2021 الموافق 8 صفر 1443هـ أو حتي نفاذ الكمية وبعض المنتجات يمكن شرائها ببطاقة الائتمان أكتساب . عروض أسواق عبد الله العثيم الأسبوعية أذا مللتي من التفكيري في تحضير وأعداد وجبة الغداء كل يوم أو حضري ألذ سلطة تونه لعائلتك أو البيتزا المفضلة نقدم إليكٍ 3 حبات تونه هناء خفيف 185 جرام وفري 28% ب 12.95 ريال سعودي بدلا من 17.25 ريال سعودي.

لكل عشاق الشوكولاتة متوفر برطمان نوتيلا 825 مل داخل العرض مسموح لكل عميل 3 برطمان ويمكن شرائه ببطاقة أئتمان أكتساب للحبة وفري 38% ب 22.95 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي.

أشتري بسكوت ريتز مالح 16×41 جرام وفر 38% ب 22.95 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي.

حافظي على صحة عائلتك وأشتري لهم عسل نحل يتناولنه عند كل صباح ليعطي لهم طاقة والحيوية ويقوي المناعة لديهم وفري 21 % وأشتري عسل نحل في لانجنيز 500 مل للحبة ببطاقة أكتساب ب 32.95 ريال سعودي بدلا من 41.50 ريال سعودي.

أشتري مياه شرب بيرن للكرتونه 48×200 مل وفري 27% ب 15.95 ريال سعودي بدلا من 21.75 ريال سعودي.

حضري مشوياتك واصنعي أشهي سلطة طحينة لضيوفك وعائلتك وفري 35% وأشتري طحينة خام الكسيح الذهبية للحبة 900 جرام ب 19.95 ريال سعودي بدلا من 30.75 ريال سعودي.

أشتري فيكتو سيلا أرز بسمتي 5 كيلو للكيس وجهزي لعائلتك أشهر كبسة أو رز حساوي أو مكبوس، أرز بخاري وفري 32% ب 24.95 ريال سعودي بدلا من 36.75 ريال سعودي.

أشتري طماطم صلصلة ووفري وقتك ومجهودك في تجهيز صوصات الطماطم وحضري أيضاً صوص الكاتشب وفري 30% عند شرائك صلصة ند ي 8×135 جرام للرابطة ب 6.95 ريال سعودي بدلا من 9.95 ريال سعودي.

حافظي على شعرتك وفروته واستخدمي شامبو دوف بالزيت الطبيعية المغذية 600 مل للحبة يمكن شرائه ببطاقة أكتساب وفري 53% ب 14.95 ريال سعودي بدلا من 31.95 ريال سعودي 4 حبات لكل عميل

وفري لطفلك الراحة والأمان من التسريب وأشتري عبوة التوفير الكبيرة رابطة بامبرز كلوت كبير جداً 48 حبه يمكن شرائه ببطاقة أكتساب وفري 21% ب 68.95 ريال سعودي بدلا من 78.25 ريال سعودي.

أشتري عرض خاص ووفري 34% عند شرائك جبن المراعي كريم 2×500 جرام للرابطة ب 19.95 ريال سعودي بدلا من 30 ريال سعودي للرابطة. الوسوم عمر شويل - جدة عروض أسواق عبد الله العثيم بمناسبة العيد الوطني السعودي 91 - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض أسواق عبد الله العثيم بمناسبة العيد الوطني السعودي 91 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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