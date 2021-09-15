شوف أقوى العروض والخصومات من بنده وهايبر بنده وكل احتياجاتك عندنا

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عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده إليكم المزيد من العروض والتخفيضات على كل ما يقدمه إليكم من عروض مع العلم أن هذه العروض المتوفرة إليكم حصرية ودائمة ففي أي وقت يمكنكم التوجه لأي فرع من فروع بنده، فتعمل بنده على مدار الأسبوع لكي تلبي كافة متطلبات جميع عملائها لذلك يمكنكم في أي وقت التوجه إليها وستحصلون على كل ما ترغبون فيه.

عروض هايبر بنده

تعددت المنتجات التي يحتوي عليها العرض المتوفر من بندة التي من أهمها فطيرة الجبنة لوزين وشوكولاتة جالكسي كنز 90 جرام وحلوى بالفواكه ستاربورست 165 جرام بالإضافة لبسكويت كوفي جوي وسكر بني طبيعي الأسرة 500 جرام والسمن النقي المراعي 400 جرام وفول حب مجروش زين 800 جرام وملح طعام الخير 700 جرام.

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فإذا كنتم ترغبون في الحصول على أفضل الأطعمة والمنتجات الغذائية بأقل الأسعار يمكنكم التوجه إلى بندة في أي وقت فهي تعمل على مدار اليوم لكي تقدم إليكم أفضل ما تحتوي عليه من منتجات.

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يمكنكم الآن متابعة عروض بندة التي تبدأ من يوم 1 حتى يوم 7 سبتمبر والعرض مستمر حتى نفاذ الكمية ومن بين المنتجات التي يشمل العرض عليها أيضاً عصير طازج نادك وكريمة الخفق وزبادي طازج كامل الدسم ولبنة كاملة الدسم نادك وشرائح جبن برجر نادك وجينة كريمة شيدر قابلة للدهن وتتبيلة للسلطة ديلبيسو وفول مدمس الخلط لونا ولحم تونا خفيف بالزيت النباتي وذرة حلوة كاملة تريفا وشطة حارة تريفا وطماطم إيطالية مقشرة في عصير طماطم ولحم تونا خفيف بونان وخلطة الوليمة وكريم مركز دوف وكريم لطيف للجسم جونسونز وعطر بخاخ نسائي كولور مي ولوشن للجسم دوف وحليب طويل الأمد صافيو وحليب الربيع طويل الأمد بالنكهات وحليب مبخر نستلة وبانيه خالي من الجلوتين.

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يتوفر عند بندة أيضاً زبدة الفول السوداني ناعمة خشنة وزبدة الفول السوداني طبيعي بدون سكر مضاف فودي ومكرونة فودي وزيتون أسود ووق عنب فودي وكاتشاب الطماطم الطبيعي فودي بالإضافة لجميع منتجات الطفل نونو منتجات الطفل نيفيا وجونسونز وكل ما تحتاجونه ستجدونه لدينا.