شوف خصومات وعروض اكسترا بالسعودية اليوم على الجوالات 50%

خصومات وعروض اكسترا بالسعودية اليوم على الجوالات المحمولة، تقدم إليكم شركة اكسترا سلسلة من العروض والتخفيضات على جميع أنواع الهواتف من ماركات عالمية كـ أوبو وريل مي وشاومي وفيفو وغيرهم الكثير من الماركات العالمية وكل هذه الهواتف بأسعار عالمية ومناسبة لكافة الطبقات فلا يوجد خيار أخر لديكم الآن سوى التوجه إلى اكسترا للحصول على كل ما ترغبون فيه من هواتف.

عروض اكسترا على هواتف المحمول بالسعودية بجميع الفروع:

تقدم إليكم اكسترا عروض على جميع أنواع هواتف المحمول فالخصومات في جرير تصل لأكثر من 50% ولا يوجد خيار أمامكم سوى التوجه لأقرب فرع من فروع اكسترا والاستفادة من أسعارها فلا تقف العروض فقط على الجوالات المحمولة بل هناك المزيد وإليكم في السطور الآتية بعضاً من هواتف المحمول التي يتوفر عليها العرض:

هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3 القابل للطي المعرفة بموصفاته العالية فمساحته تصل إلى 256 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر ويعمل على دعم شبكات الجيل الخامس، ويأتي معه الكثير من الهدايا منها شاحن سامسونج سريع لاسلكي وبطاقة عناية سامسونج فولد 3 وحافظة هاتف سامسونج ويمكن من خلال مكتبة جرير أيضاً أن يتم الحصول على الهاتف بالتقسيط لمدة 36 شهر.

يتوفر أيضاً لدى اكسترا عرض على هاتف سامسونج جالكسي اس الترا.

هاتف سامسونج جالكسي زد فيليب مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد مساحة 256 جيجا بايت.

المزيد حول اكسترا على الجوالات:

توفر إليكم اكسترا كل ما تطمحون في الحصول عليه من مميزات اكسترا، فقد تعمل اكسترا على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع أو أي تأخير، لذلك يمكنكم في أي وقت التوجه لأي فرع من فروع اكسترا، فأن فروع اكسترا منتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية بداية من المدينة المنورة وجدة والرياض ومكة والدمام وكافة المدن لذلك يمكنكم اختيار المكان الأقرب إليكم وتوجهوا إليه في أسرع وقت فأسواق اكسترا دائماً في انتظاركم لتقدم إليكم أفضل ما تحوي عليه من عروض وخصومات تناسب كافة الفئات ففي بعض الأحيان تصل نسبة الخصم إلى 50% وأكثر.