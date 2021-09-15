نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض وتخفيضات اليوم الوطني السعودي 91 في المقال التالي
يبحث الكثيرين عن أقوى عروض وتخفيضات اليوم الوطني السعودي 91 . حيث تقدم المتاجر والمولات التجارية والمراكز التجارية والمطاعم ووكالات السفر والبنوك والمراكز الصحية وعبادات الأسنان والمختبرات ومراكز التجميل وغيرها عروضًا وخصومات مذهلة وصلت حتى 90% بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي اليوم الذي تم توحيد المملكة فيه وتغير اسمها للمملكة العربية السعودية وإليك أبرز عروض اليوم الوطني 91.
أقوى عروض وتخفيضات اليوم الوطني السعودي 91
الخصومات ذلك العام مذهلة للغاية تقدم كل المتاجر عروض وخصومات وكذلك عروض المطاعم والفنادق والسفر على النحو الآتي:
- تخفيضات حتى 70% في الشماسي للحقائب.
- عروض العسلي للتجميل والعطور من 20-60%.
- تحفيضات نجيب أوتو – سوزوكي على السيارات تصل للتخفيض 9100 في السيارة.
- عروض دوم للمفروشات تصل لـ 70%.
- تخفيضات مجوهرات الخثلان ديامو خصم 23% وكود الخصم وطني.
- عروض قصر الأواني عند شرائك 350 ريال تحصل على 91 ريال هدية.
- عرض مطعم عمو حمزة وجبة تكفي لـ أشخاص 91 ريال تتكون من الجمبري وسمك الدنيس وفيليه وسلمون و٣ أنواع رز.
- عروض حلويات كارميه كيكة بلوبيري ب91 ريال وكيكة رد فيلفيت ب91 ريال.
- تخفيضات فندق ارت فيو الرياض غرفة شاملة وجبة الإفطار 491 ريال. والمساج السويدي 30 دقيقة وبخار وصنفرة ب91 ريال. ومساج تايلندي وباديكير 291 ريال.
- عروض الصرح للسياحة والسفر على رحلات المادليف 4 ليالي 5297 ريال، ورحلات اليونان 7 ليالي 2825 ريال، ورحلات جورجيا 7 ليالي 2550 ريال، ورحلات أوكرانيا 2999 ريال 9 ليالي، ورحلات شرم الشيخ 7 ليالي 1450 ريال، ورحلات أسبانيا 7 ليالي 1150 ريال، ورحلات فرنسا 7 ليالي 1650 ريال، ورحلات فرنسا وسويسرا 7 ليالي 2070 ريال، ورحلات مصر 7 ليالي 1250 ريال، ورخصة القيادة الدولية 91 ريال ورسوم تعقب التأشيرات 91 ريال، ومن يصادف عيد ميلاده اليوم الوطني يختار هدية إما رخصة القيادة أو تعقب التأشيرة.
- عروض مختبر عناية الأسرة الطبي باقة عدم التحمل الغذائي 991 ريال، وباقة 191 ب191 ريال.
- عرض الخزائن الفرنسية جدة من 16-9 حتى 30 -9، خصم 35% على دولاب مقاس 3 متر عرض و2.4 ارتفاع. وخصم 15% على أي مقاس.
- عروض بيج ماسترز 3 شهور 491 ريال، و6 أشهر 591 ريال، 12 شهر 791 ريال وعند الاشتراك تحصل على 91 ريال.
- عروض ساجل لتأجير السيارات بمناسبة اليوم الوطني 91 ، سيارتك ب 91 ريال شامله الضريبة.وخصم 15% على كل السيارات.
- تخفيضات مؤسسة نور الصفوة للسياحة سعر الليلة 91 ريال، وفندق مكارم أجياد 270 ريال.
- عروض دانكن السعودية المشروب 5 ريال.
- عرض فندق سويس انترناشونال عشاء لشخص واحد ودخول الحفل 191 ريال، وغداء لشخصين 91 ريال، وعروض اليوم الوطني فطور مميز 91 ريال.
- عرض أبو ذياب لتأجير السيارات خصم 50%.
- بدجت لتأجير السيارات عرض 91 ريال العرض ساري 23-24 سبتمبر.
- عرض مركز السن الماسي الرياض 91 ريال على الخدمات.
- تخفيضات مفروشات مجموعة العالمي الرياض وجدة والقصيم والخبر خصم 60%.
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