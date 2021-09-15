نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض سبتمبر من أسواق التميمي بمناسبة قدوم العام الدراسي الجديد في المقال التالي

نقدم لكم عروض سبتمبر المميزة من أسواق التميمي بالمملكة العربية السعودية، حيث يتميز بكثرة وروعة عروضه وتخفيضاته المستمرة، فهذا العرض مميز بمناسبة قدوم العام الدراسي الجديد ولإرضاء أولياء أمور الطلاب وتوفير كافة احتياجاتهم بأقل الأسعار، ويستمر هذا العرض حتى يوم ٢١ من سبتمبر القادم. أقوى عروض وخصومات سبتمبر من أسواق التميمي بالسعودية عدد ٤ عبوات من الفول المدمس بسعر ١١. ح٥ ريال سعودي بدلا من ١٦.٧٥ ريال سعودي، ٢ عبوة من الزيت النباتي أو زيت دوار الشمس ١.٥ لتر بسعر ٢٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٨.٩٥ ريال سعودي.

١٠ كيلو من الأرز لبسمتي بسعر ٧٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٩٢.٧ ريال سعودي، بينما يقدم أسواق التميمي ماركت ١٠ قطع من الدجاج المجمد الكامل بسعر ١١٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٤٨.٩٥ ريال سعودي.

عدد ٣٠ حبة من البيض الأبيض فقط بسعر ١١.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٧.٤٥ ريال سعودي، فالبيض عنصر مهم جدا لبناء الجسم والعظام بشكل سليم نظرا لاحتوائه على نسبه عالية جدا من الكالسيوم، فيساهم بشكل كبير في علاج مشاكل ترقق العظام وضعفها الذي يسبب سهولة في كسرها، وهو مفيد جدا للحوامل وللأطفال أيضا، ويعزز من مناعة الجسم وصحة الجهاز الهضمي. أسعار اللحوم والأسماك المميزة من أسواق التميمي سعر الكيلو من سمك موسى المحلي الطازج فقط ١٥.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٣.٥ ريال سعودي، بينما يكون سعر الكيلو من سمك نيسره فقط ١٠.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٢.٩٥ ريال سعودي.

كيلو من ستيك السلمون النرويجي بسعر مميز ٦٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧٩.٩ ريال سعودي.

نصف دجاجة متبلة فقط بسعر ٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١١.٥ ريال سعودي، كيلو من النقانق الألماني بسعر ٣٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٣.٧٥ ريال سعودي.

سعر الكيلو من البرجر البقري أو السجق المصري ٣٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٥.٦٥ ريال سعودي، كيلو من اللحم البقري البرازيلي المكعبات فقط ٢٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٧.٦٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض سبتمبر من أسواق التميمي بمناسبة قدوم العام الدراسي الجديد - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض سبتمبر من أسواق التميمي بمناسبة قدوم العام الدراسي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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