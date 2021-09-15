شوف شاشات سمارت بنص الثمن وهدايا مجانية من أكسترا

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عمر شويل - جدة شاشات سمارت بنص الثمن وهدايا مجانية من أكسترا، يقدم موقع اكسترا أقوى المتاجر الإلكترونية التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية الذكية وأجهزة المنزل الكهربائية الصغيرة والكبيرة عروض تخفيضات مذهلة على جميع الأجهزة لديه، حيث وصلت إلى التخفيضات على العديد من الأجهزة الهامة إلى أكثر من نصف الثمن.

شاشات سمارت بنص الثمن وهدايا مجانية من أكسترا

ومن أقوى العروض التي يقدمها موقع أكسترا بالمملكة السعودية عروض الشاشات الأسمارت حيث وصلت التخفيضات إلى من 60% على أقوى العلامات التجارية مثل ماركة إل جي، وماركة سوني، ولم تنتهي مفاجآت أكسترا عند هذا الحد حيث تقدم أيضًا هدايا مجانية إلى جانب هذه التخفيضات المذهلة.

عروض وتخفيضات مذهلة على شاشات إل جي “LG”

إذا كنت تسعي إلى شراء جهاز تلفزيون إل جي ولكن تكلفته مرتفعة بالنسبة لك، لا تقلق موقع أكسترا يقدم عروض وتخفيضات مذهل على شاشات lg، ويقدمها بأحجات ومميزات متنوعة لتختار منها ما يناسبك.

شاشة تلفزيون ماركة إل جي، مقاس 75 بوصة، بدقة 8K، تعمل بالذكاء الإصطناعي، يمكنك الحصول عليها بسعر 12999 ريال بدلاً من 32999 ريال.

وشاشة سمارت lg، مقاس 88 بوصة، بدقة 8K، بتقنية ThinQ AI، بسعر 99999 بدلاً من 219999 ريال، والتوصيل إلى باب المنزل مجانًا.

تلفزيون ذكي LG، مقاس 65 بوصة، بدقة 4K، يمكن الحصول عليه بسعر 4699 ريال بدلاً من 10499 ريال.

وجهاز تلفاز سمارت، بدقة 4K، بسعر 12999 ريال بدلاً من 30999 ريال.

شاشة ذكية ماركة ال جي، مقاس 65 بوصة، الجيل الرابع، بسعر 9999 ريال بدلاً من سعر 25999 ريال.

وشاشة إل جي، مقاس 55 بوصة، الجيل الرابع، تعمل بالذكاء الأصطناعي، بسعر 3999 ريال بدلاً من 8999 ريال.

وتلفزيون ذكي ال جي، مقاس 75 بوصة، يعمل بتقنية 4K، بسعر 8699 ريال بدلاً من سعر 20999 ريال.

تخفيضات شاشات سمارت من شركة سوني “Sony”

شركة سوني واحدة من أكبر الشركات المصنعة للإجهزة الكهربائية ومعروفة بدقة الجودة والمميزات العديدة التي تقدمها، شركة اكسترا تقدم تخفيضات وهدايا مجانية على شاشات سوني الذكية.

شاشة سمارت ماركة سوني، مقاس 55 بوصة، بسعر 4499 ريال بدلاً من 9449 ريال مع هدية مجانية بقيمة 399 ريال.

وتلفزيون ذكي ماركة Sony، مقاس 75 بوصة، بسعر 7499 ريال بدلاً من 19599 ريال مع هدية مجانية بقيمة 799 ريال.

شاشة سمارت سوني، مقاس 65 بوصة، بسعر 13499 ريال بدلاً من 27999 ريال.

شاشات سمارت بنص الثمن وهدايا مجانية من أكسترا