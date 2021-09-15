شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية

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عروض اكسترا الأسبوعية، دائماً ما ينتظر جميع الشعب السعودي العروض التي سيتم طرحها بواسطة شركات اكسترا، وذلك لأنها دائماً ما تنال على إعجاب جميع العملاء، ويقبل الجميع للشراء منها والحصول عليها قبل نفاذها، وذلك لأنها مميزة ودائماً ما تطرح لهم بأفضل الأسعار على الإطلاق، شركات اكسترا في المملكة العربية السعودية من توفر للشعب السعودي العديد من الخدمات والأجهزة المميزة وتوفرها دائماً للشعب السعودي بأفضل الأسعار على الإطلاق، وتطرح أيضاً عروض على كافة الأقسام التي توجد في شركاتها.
عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات وخصومات تصل ل 60% لمدة 4 أيام
عروض اكسترا السعودية
أقوى الخصومات الرائعة المقدمة من خصومات اكسترا توفر قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وتعرض جميع أنواع الأجهزة التي يحتاج إليها جميع العملاء بمختلف أنواعها ومميزاتها وأشكالها، وتعرض قسم الهواتف المحمولة بجميع المتعلقات الخاصة بها وتقدمها دائماً في عروض مجمعة بأسعار مميزة، وفي قسم أجهزة المنزل وأجهزة المطبخ دائماً ما يتوافر الكثير من العروض والخصومات الهائلة وتتوافر جميع الأجهزة الكهربائية الحديثة، وتعرض شركات اكسترا جميع هذه الأقسام على الموقع الإلكتروني الخاص بها.
تخفيضات اكسترا اليوم
أفضل تنزيلات اكسترا الأسبوعية المقدمة من شركات اكسترا:
- خصومات اكسترا اتش بي بافيليون تي جي 8 جيجا 1 تيرا 3079 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا اتش بي 24 دي بي 1002 أن اكس 16 جيجا 1 تيرا 4079 ريال سعودي.
- لينوفو كمبيوتر الكل في واحد 23 بوصة كور اي 4 جيجا 1999 ريال سعودي.
- اتش بي 27 دي بي 27 بوصة 16 جيجا 1 تيرا 3974 ريال سعودي.
عروض اكسترا الأسبوعية
- خصومات اكسترا اتش بي دي اف 1001 أن أمس الكل في واحد 8 جيجا 3239 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا اسوس فيفو الأمل في واحد. كور آي 23 بوصة 8 جيجا 3399 ريال سعودي.
- آبل آي ماك 2021 آبل ام 1 24 بوصة 256 جيجابايت 5799 ريال سعودي.
- آبل ماك اي 2020 27 بوصة 512 جيجا بايت 10499 ريال سعودي.
- أسوس فيفو مل في واحد رايزن 7 16 جيجا 23 بوصة 4799 ريال سعودي.
- اسوس فيفو كل في واحد رايزن 3 23 بوصة 256 جيجابايت 2349 ريال سعودي.
- كلاس برو تلفزيون 65 بوصة عالي الجودة 2499 ريال سعودي.
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