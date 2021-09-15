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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية تصل ل 70% لمدة 5 أيام فقط تسوق الآن في المقال التالي
عروض بنده السعودية، أسواق ومتاجر بنده في المملكة العربية السعودية هي واحدة من أفضل الأسواق التجارية على الإطلاق، والتي دائماً ما يقبل عليها جميع الشعب السعودي، وينتظرون العروض الأسبوعية التي تقوم بعرضها لهم، وذلك لأنها توفر لهم الكثير من احتياجاتهم وبأفضل الأسعار في المملكة العربية السعودية، وتوفر دائماً للعملاء الكثير من الفروع داخل المملكة وخارجها أيضاً وذلك لكي يقوم العملاء بالحصول على أفضل أنواع المنتجات في المملكة وذلك بأفضل الأسعار.
عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 66% على جميع المنتجات ألحق التخفيضات
عروض بنده السعودية
أقوى الخصومات الرائعة المقدمة من خصومات أسواق بنده توفر هذه الأسواق التجارية قسم المنتجات والسلع الغذائية وتعرضه دائماً بمنتجاتها الغذائية المميزة. الذي يفضل جميع الشعب السعودي الحصول عليها لأنها عالية الجودة والكفاءة وأيضا تعرض بأسعار تنافسية، وتوفر قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وذلك القسم المفضل الكثير من العملاء، كما أنها توفر قسم المنتجات الخاصة بالتنظيف ويعتبر واحد من بين أقسامها المميزة والذي يفضل جميع الشعب السعودي الحصول عليها من خلال أسواق بنده التجارية.
تخفيضات بنده اليوم
أفضل العروض الأسبوعية المجمعة المقدمة من تنزيلات بنده:
- خصومات بنده زبادي المراعي كامل الدسم عبوة 500 جم 4 حبات 500 جم 10 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم شرائح جبن شيدر أو برجر المراعي 200 جم 2 حبة 10 ريال سعودي.
- جبنة كريم قابلة للدهن بطعم الشيدر 500 جم 10 ريال سعودي.
- زبادي المراعي كامل الدسم 500 جم 4 حبات 10 ريال سعودي.
- ميني تشيز كيك الفراوله في كل وقت 320 جم 20 ريال سعودي.
خصومات بنده الأسبوعية
- عروض بنده اليوم كوكيز براونيز بالشوكولاتة أو كلاسيك 300 جم 25 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية كوكيز باللوز أو الفستق أو كوكيز بالزبدة امريكانا 720 جم 15 ريال سعودي.
- سينابوكس جبنة كريمة 125 جم 10 ريال سعودي.
- كوب كيك فانيليا برتقال او شوكولاتة امريكانا 55 جم 12 حبة 10 ريال سعودي.
- سويس رول أو كيك سفن دايز 38 جم 10 حبات 10 ريال سعودي.
- شابورة قراميش لايت 375 جم أو الحليب 300 جم 2 حبة 10 ريال سعودي.
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