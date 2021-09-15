- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عروض بنده في السعودية، من العناوين التي يبحث عنها الكثير من العملاء في الوقت الحالي هو العروض التي يتم تقديمها من قبل شركة بنده، هذه الشركة التي تتخصص في مجال بيع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية المختلفة بالإضافة إلى وجود أقسام خاصة ببيع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ الجديدة.
عروض بنده السعودية
تتميز خصومات بنده بأنها تمتلك علامة تجارية خاصة بها، هذه العلامة التي تعني إشراف الشركة على إنتاج وتصنيع عدد من المنتجات الغذائية الأساسية والضرورية والتي لا يمكن الاستغناء عنها، كما تضمن بنده للعملاء أن هذه المنتجات تم تصنيعها بأعلى جودة وإمكانيات متاحة وذلك لأنها تم تصنيعها في مصانع شركة بنده.
من الممكن أن يقوم كل عميل في الوقت الحالي بالاطلاع على المنتجات الغذائية والسلع والإلكترونيات المتاحة في فروع شركة بنده ومعرفة أيضاً العروض الأسبوعية الحالية وكيف يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي لشركة بنده الذي يضم كل التفاصيل حول شركة بنده.
تخفيضات بنده الأسبوعية
- عروض بنده اليوم تنزيلات بنده على علبة جبن مثلثات أبو الولد 120 جم 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.
- خصومات بنده علبة زبادي طازج كامل الدسم صافي 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده علبة جبن موزاريلا مبشورة الثلاثة بقرات 500 جم 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 26 ريال سعودي.
- علبة استربس دجاج حار رويال 750 جم 21 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.
- علبة بطاطس مقلية مقرمشة رفيعة أمريكانا 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.
- علبة نقانق دجاج مدخن الوطنية 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 7 ريال سعودي.
- علبة برجر دجاج بالبقسماط الوطنية 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.
- علبة أرجل دجاج 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 24 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% أقوى عروض السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.