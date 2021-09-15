شوف عروض بنده في اليوم الوطني 91 بتخفيضات كبيرة جداً لا تفوتكم

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بمناسبة اليوم الوطني 91 للملكة العربية السعودية انطلقت عروض بنده اليوم للتأكيد على وحدة الشعب السعودي. والفخر بالإنجازات التي حققها أبناء المملكة على مدار واحد وتسعون عاماً تطورت خلالها المملكة تطوراً عظيماً. ويركز هايبر بنده هذا الأسبوع على العديد من السلع السعودية المحلية للفخر بما يقدمه السعوديين لبلادهم من منتجات على درجة عالية من الجودة. لذلك تقدم بنده أقوى الخصومات وتخفيضات كبيرة على المنتجات السعودية بصفة خاصة بالإضافة إلى عروضها الأسبوعية على المنتجات الأخرى. عروض بنده لليوم الوطني احصل على خصم خاص عند شرائك صابون سنوفا السائل لليدين. اشتري عرض الثلاث حبات مقابل 15.95 ريال فقط بدلاً من 26.5 ريال وادعم المنتج المحلي للحصول على أيد نظيفة.

يمكنك شراء كرسي سيدارتان بسعر 79 ريال بدلاً من 105 ريال سعودي. أو كرسي سيدارتان بيدين مقابل 89 ريال بدلاً من 115 ريال.

اشتري طاولة طعام سيدارتان 4 مقاعد مقابل 199 ريال فقط بدلاً من 275 ريال واحصل على خصم بقيمة 76 ريال.

احصل على طقم شرشف مفرد مكون من قطعتين مقابل 20 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال. ووفر حتى 9.95 ريال.

طقم غطاء وسادة مكون من 6 قطع بسعر 15 ريال فقط بدلاً من 17.95 ريال.

عروض هايبر بنده اصنعي ساندويشات البرجر لعائلتك في المنزل مع برجر أمريكانا حجم جامبو مكون من 10 قطع. وزن الكيس كيلو جرام بسعر 21.95 ريال.

برجر دجاج بالبقسماط أمريكانا 12 قطعة بسعر 14.95 ريال للحبة بدلاً من 22.95 ريال. بتوفير قدره 8 ريالات.

احصل على خصم بقيمة 7 ريالات عند شراءك كيس من بطاطس أمريكانا المقلية الرفيعة وزن الكيس 2.5 كيلو. بسعر 11.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال. احصل على كرتون من حليب الربيع طويل الأجل كامل الدسم 8 حبات سعة لتر بسعر 20.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال. بخصم قدره 16 ريال.

عبوة زنجبيل في عسل صافي الشفاء وزن ربع كيلو جرام أو عسل طبيعي وزن 750 جرام بسعر 37.95 ريال للحبة.

عبوة وزن 750 جرام من ستربس دجاج أمريكانا بسعر 27.95 ريال فقط. خصم حتى 35% على منتجات ساديا حيث يمكنك شراء صدور دجاج ساديا وزن الطبق 450 جرام مقابل 10.95 ريال.

كرتون من دجاج ساديا المجمد مقابل 132.95 ريال بدلاً من 164.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده في اليوم الوطني 91 بتخفيضات كبيرة جداً لا تفوتكم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده في اليوم الوطني 91 بتخفيضات كبيرة جداً لا تفوتكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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